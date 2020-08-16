Le Monde – оккупационное прошлое подрывает отношения Японии и Южной Кореи

16.08.2020, 15:05, Новости дня

Спустя 75 лет после освобождения Южной Кореи от японской оккупации отношения между двумя странами продолжает усугублять споры по поводу компенсаций за принуждение к тяжёлой работе на заводах и проституции, рассказывает Le Monde. Токио настаивает, что вопрос был улажен ещё в 1965 году, в то время как южнокорейский суд арестовывает имущество японских компаний, подталкивая соседнюю страну к ответным санкциям.



Reuters

В субботу, 15 августа, Япония отмечала 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, а Южная Корея — окончание японской колонизации (1910-1945 гг.), пишет Le Monde. Из-за пандемии коронавируса оба государства были вынуждены сократить размах церемоний, и двойное событие, оставшееся в тени, не привело к прогрессу в отношениях соседей.

Как рассказывает издание, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, известный своими ревизионистскими убеждениями по поводу военного прошлого страны, не выглядел более раскаивающимся, чем в предыдущие годы. Во время традиционной церемонии в присутствии императора Нарузито он обещал «больше никогда не повторять трагедию войны» и «играть более активную роль в решении тех вызовов, которые стоят перед миром». Глава правительства не приехал в храм Ясукуни, в котором чествуют 14 японских военных преступников, однако прислал ритуальное подношение. Множество его министров посетили этот символ национализма, рискуя вызвать недовольство Сеула и Пекина.

В то же время в столице Южной Кореи президент Мун Чжэ Ин воспользовался празднованием «дня национального освобождения», чтобы напомнить о готовности страны обсуждать с Японией судебные тяжбы о выплате компенсаций жертвам оккупационного периода. Французская газета отмечает, что глава государства выразил желание «вместе с Японией приложить усилия для поддержания всеобщих человеческих ценностей и принципов международного права». Такие слова подтверждают позицию прогрессивного южнокорейского лидера, принятую им с начала вступления в должность в 2017 году. Так, он критикует двусторонний договор 2015 года, который должен был «полностью и окончательно» поставить точку в вопросе о так называемых «женщинах для утех» — таким эвфемизмом называют женщин, которых вынудили заниматься проституцией в императорской армии Японии.

Кроме того, в 2018 году суд Южной Кореи приговорил японские компании выплатить компенсации корейцам, которых в тот же период принуждали работать на их производствах. В начале августа этого года японская сталелитейная компания Nippon Steel подала апелляцию в связи с арестом её активов, которые собираются раздать жертвам колонизации. «Если эти активы продадут, это будет означать окончательный разрыв отношений между Японией и Южной Кореей», — прокомментировал ситуацию служащий японского МИД в интервью агентству Jiji. Токио предполагает отозвать своего посла, ограничить въезд в Японию выходцев из Южной Кори и даже ввести новые пошлины на товары, импортируемые из соседней страны.

Как отмечает Юки Тацуми, директор японской программы в вашингтонском Centre Stimson, «правительство Японии убеждено, что администрация Муна пытается разрушить правовую основу действующих отношений между Японией и Южной Кореей». С точки зрения Токио, вопрос компенсаций закрыли во время подписания в 1965 году соглашения о восстановлении дипломатических отношений, в котором содержался пункт о выплатах, связанных с колонизацией. Со своей стороны в Южной Корее господствует мнение, что жалобы «женщин для утех» и рабочих не затрагивались в этом договоре. Верховный суд назвал привлечение рабочих во время «незаконной оккупации» Японии «бесчеловечным актом», связанным с военными действиями. Япония ответила на такие заявления экономическими санкциями, вычеркнув соседнюю страну из списка стран со льготным режимом торговли. Вслед за этим Южная Корея ввела эмбарго на японские товары и пожаловалась в ВТО. Теперь Токио пытается убедить Дональда Трампа отказаться от своего намерения пригласить Южную Корею на саммит G7, который должен пройти до конца этого года.

В статье отмечается, что спор между Сеулом и Токио ставит в затруднительное положение Соединённые Штаты, для которых обе страны являются союзниками в северо-восточной Азии. При этом кажется, что Дональд Трамп никак не заинтересован этой проблемой, что позволяет государствам «продолжать более независимую внешнюю политику и политику безопасности», — анализирует ситуацию научный сотрудник по международным отношениям в университете Огайо Ку Минсён. Юки Тацуми считает, что «на данном этапе Вашингтон не может потребовать от двух соседних стран избегать новых инициатив, которые могут повредить и без того прохладным отношениям». Эксперт подчёркивает, что, тем не менее, некоторые департаменты выражают свою обеспокоенность, потому что сотрудничество между США, Японией и Южной Кореей является необходимым для поддержания безопасности в регионе, которому угрожает возросшая мощь Китая. При этом соседским раздором и, следовательно, ослаблением тройного сотрудничества может воспользоваться не только Китай, но и КНДР, пишет Le Monde в заключение.