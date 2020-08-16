Что происходит с организмом при употреблении обычного чая, рассказали ученые

16.08.2020, 14:53, Разное

Зарубежные исследователи рассказали, что происходит с организмом при употреблении обычного чая. В частности, напиток улучшает здоровье ротовой полости.

Согласно исследованию, финансируемому ассоциацией чайной торговли Health Research Association, чай уменьшает образование зубного налета, а также ограничивает рост бактерий, способствующих образованию кариеса. Это объясняется полифенолами, убивающими патогенные организмы. Также выяснилось, что независимо от страны происхождения люди, потребляющие три или более чашек напиток в день, имеют меньший риск инсульта на 21%.

Бонусом также является то, что антиоксиданты в составе чая помогают блокировать повреждение ДНК, связанное с табаком или другими токсичными химическими веществами. Несмотря на необходимость дальнейших исследований, исследователи пришли к выводу, что полезные вещества в напитке могут помочь предотвратить некоторые виды онкологических заболеваний. Предполагается, что женщины, которые регулярно пьют его, имеют меньше шансов заболеть раком яичников. В списке достоинств и влияние на здоровье костей.

На основании исследования, проведенного на пожилых людях, живущих на островах Средиземного моря, было обнаружено, что у мужчин и женщин, которые употребляли черный чай в количестве 1-2 чашки в день, вероятность развития диабета 2 типа снизились на 70%. А в свою очередь аминокислота L-теанин в напитке позволяет расслабиться после трудового дня, таким образом, осуществляется борьба со стрессом.

Доказано и то, что черный чай усиливает иммунный ответ, благодаря чему осуществляется противостояние разного рода вирусам. Параллельно дубильные вещества оказывают лечебное действие при заболеваниях желудка и кишечника. Также исследователи сочли чай лучшим напитком со стороны стимулирования притока крови к мозгу без чрезмерной нагрузки на сердце. Также оказывается положительное влияние на обмен веществ и дыхательную систему, почки.