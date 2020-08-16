Виктор Баранец: Россия может разместить в Крыму «Искандеры» для защиты полуострова

16.08.2020, 14:53, Разное

Военный эксперт Виктор Баранец высказался относительно размещения в Крыму «Искандеров». На такой шаг РФ может пойти для обеспечения защиты своей территории.

Обозреватель газеты «Комсомольская правда» выступил с оценкой публикации польского издания Defence24. В нем авторы высказали опасения в связи с «сильно укрепленным Крымом» и намерением властей Российской Федерации использовать на полуострове «Искандеров», новейших ракетных комплексов.

По мнению Баранца, публикация польских экспертов является слишком политически ангажированной. Кроме того, авторы не учитывают в статье всех объективных факторов, подходя к теме слишком односторонне. РФ же, как и любое другое государство, настроена на защиту своей территории. Для этой цели Москва может задействовать любое из имеющегося вооружений, в том числе, и РК «Искандеры».

Будут ли они все же размещены на территории Крымского полуострова, надлежит решить Генеральному штабу российских вооруженных сил. Как пишет «Инфореактор», ракетные комплексы «Искандер» используются в ВВС РФ для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника. Испытания обновленного РК с новым боевым оснащением и системой для корреляции наведения было завершено в конце 2011 года.