Ветеран МВД оценил видео вероятного момента гибели протестующего в Минске

16.08.2020, 14:48, Новости дня

«Любое нелетальное оружие теоретически может привести к летальному исходу. Такое случается редко, но иногда, к сожалению, случается», – сообщил газете ВЗГЛЯД ветеран МВД Олег Иванников, комментируя новые видео с возможным моментом гибели демонстранта в Минске.

«Я отсмотрел все видеозаписи и не увидел в руках погибшего молодого человека каких-либо запрещенных предметов», – рассказал директор благотворительной организации «Право и порядок», подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников.

«Возможно сотрудники милиции просили его остановиться и лечь на асфальт, но он не выполнил законные требования силовиков. И ввиду особого положения сотрудники милиции вынуждены были применить спецсредства, которые привели к летальному исходу», – добавил Иванников.

При этом ранее в экспертном сообществе появилась версия о том, что белорусские силовики могли использовать экспансивные пули. Их конструкция предусматривает существенное увеличение диаметра при попадании в мягкие ткани с целью повышения поражающей способности или уменьшения глубины проникновения. В частности, такую версию выдвинул основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Это похоже на рану в области грудины, и кровотечение явно затрагивает желудок. Это может быть эффектом экспансивной пули, и выход будет спереди, если это кровотечение является результатом гидравлического удара. В целом похоже на выстрел из снайперской винтовки с экспансивной пулей», – цитирует слова Лобаева WarGonzo.

При этом Иванников отметил, что в данном случае речь идет о нелетальном оружии, которое широко используется европейскими силовиками для противодействия экстремизму на массовых мероприятиях.

«Использование таких средств позволяет, с одной стороны, сохранить жизнь гражданина; а с другой стороны – предостеречь и предотвратить другие противоправные действия, которые он мог совершить в эмоциональном состоянии», – отметил эксперт.

«Но любое нелетальное оружие теоретически может привести к летальному исходу. Такое случается редко, но иногда, к сожалению, случается», – заключил Иванников.

Ранее Associated Press опубликовало видеозапись, на которой предположительно запечатлен момент гибели Александра Тарайковского во время акции протеста в Минске 10 августа.

По версии МВД Белоруссии, вечером 10 августа один из протестующих «пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось в руке, и мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью».

Позднее вещающее в Белоруссии и финансируемое западными фондами «Еврорадио» опубликовало еще одно видео, на котором, по утверждению редакции, запечатлен момент гибели Тарайковского.

На новой записи вдалеке виден человек, который идет с поднятыми вверх руками в сторону стоящих цепочкой людей в темной одежде. Затем он останавливается и падает.

11 августа управление Следственного комитета по Минску начало проверку по этому факту. В ведомстве сообщили, что погибшим оказался «34-летний минчанин, ранее осужденный за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека, к семи годам лишения свободы».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.