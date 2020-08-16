Российские врачи отправились в Узбекистан для борьбы с коронавирусом

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16.08.2020, 14:48, Новости дня

Минздрав РФ направил группу специалистов в Узбекистан для оценки ситуации с коронавирусом в стране и оказания необходимой помощи.

«Для проведения оценки ситуации с коронавирусной инфекцией в Республике Узбекистан и оказания методической и практической помощи по поручению Правительства РФ сегодня в Ташкент вылетела группа специалистов федеральных медицинских центров – НМХЦ им.Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава России, а также медиков из учреждений Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана. В составе группы опытные врачи- инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, хирурги, кардиологи, неврологи, терапевты, в общей сложности 39 человек», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Российские врачи будут работать совместно с узбекскими коллегами в течение месяца.

В конце июля бригада медиков из Москвы прилетела в Хабаровск для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



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