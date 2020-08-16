Лукашенко обвинил иностранных «кукловодов» в беспорядках в Белоруссии

16.08.2020, 14:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беспорядками в его стране управляют иностранные «кукловоды», которые хотят, чтобы ее западные границы проходили не под Брестом, а под Минском, как до начала Второй мировой войны.

«Спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время», – передает ТАСС его слова.

Лукашенко также отметил, что оппозицией управляют уже чужие люди – кукловоды.

«Они видят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 1939-м, а не под Брестом. Этому не бывать. Мы станем все Брестской крепостью. Страну не отдадим», –сообщил президент.

Ранее Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции уйти в отставку, обратившись он к участникам воскресного митинга в Минске. Он заявил, что если народ «загубит» его, то это будет «началом конца».

Ранее Лукашенко отметил, что он не является сторонником уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь, Он также добавил, что, если согласится провести повторные выборы, Белоруссия «погибнет как государство».

Напомним, провластная общественная организация «Белая Русь» сообщила, что запланировала на воскресенье, 16 августа, проведение «митинга солидарности» в поддержку Лукашенко. На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря». В настощее время в центре столицы, по разным данным, собралось несколько тысяч человек.