Лукашенко ответил на призывы оппозиции «Уходи!»

16.08.2020, 14:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции уйти в отставку, обратившись он к участникам воскресного митинга в Минске.

«Они кричат мне – «Уходи!». Не вопрос! Не вопрос, не вопрос! Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей! Помните об этом», – передает РИА «Новости» его слова.

Он также заявил, что если народ «загубит» его, то это будет «началом конца».

«Помните: загубите не Лукашенко, а первого президента – это будет начало вашего конца», – обратился он к участникам митинга.

Ранее Лукашенко отметил, что он не является сторонником уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь, Он также добавил, что, если согласится провести повторные выборы, Белоруссия «погибнет как государство».

Напомним, провластная общественная организация «Белая Русь» сообщила, что запланировала на воскресенье, 16 августа, проведение «митинга солидарности» в поддержку Лукашенко. На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря». В настощее время в центре столицы, по разным данным, собралось несколько тысяч человек.