 

СМИ рассказали о помогающих худеть напитках

16.08.2020, 14:30, Разное

Для того, чтобы сбросить лишний вес, можно соблюдать диету не только из определенных блюд. В зарубежных СМИ появилась информация о напитках, помогающих эффективно худеть, приобретая желанные формы.
Как и любая еда, напитки также воздействуют на обмен веществ, ускоряя метаболизм. Это помогает успешно сжигать лишние жиры и избавляться от лишних килограммов. Напитки для стройной фигуры можно сделать в домашних условиях. Для приготовления первого коктейля следует использовать сок одного лимона, горсть зелени петрушки, одну палочку корицы, чайную ложку яблочного уксуса и столовую ложку имбиря.

Все это смешивается в блендере с водой и взбивается до однородной массы. Благодаря витамину C в лимоне, организм вырабатывает гормоны для расщепления жировых клеток, петрушка и уксус помогают очистить кишечник и обладают мочегонными свойствами. Имбирь же, как и многие другие специи, стимулирует процесс обмена веществ.

Еще один напиток можно приготовить, используя имбирь, лимон и петрушку, добавив к ним ложку алоэ и огурец. В таком напитке много антиоксидантов, предотвращяющих окисление организма. Это поможет не только похудеть, но и замедлить старение. Особенно хорош коктейль с таким ингредиентами, как пишет «Слово и дело», в борьбе с жировыми отложениями на животе.



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