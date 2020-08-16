 

Тимошенко назвала “единственное правильное решение” для властей Белоруссии

16.08.2020, 14:23, Разное

Своим мнением о происходящем поделилась и лидер украинской партии “Батьковщина” Юлия Тимошенко. На своей странице в “Фейсбук” политик отметила, что результаты президентских выборов в Белоруссии не соответствуют настроениям граждан, что и привело к массовым протестам во всех городах и на многих крупнейших предприятиях страны.

Тимошенко подчеркнула, что для руководства Белоруссии единственным верным решением в сложившейся ситуации является проведение новых выборов. При этом на них должны быть обеспечены беспрепятственное участие всех кандидатов и присутствие наблюдателей, а процесс должна курировать независимая избирательная комиссия.

Юлия Тимошенко резко осудила насилие по отношению к демонстрантам, а также аресты и запугивание граждан. Политик подчеркнула, что это является нарушением прав человека.

“Надеемся на здравый смысл всех участников противостояния.Да здравствует Беларусь!”, – так завершила свою реплику лидер “Батьковщины”.

Напомним, что после проведения президентских выборов в Белоруссии начались массовые протесты и забастовки, связанные с несогласием граждан с итогами голосования. Во многих городах произошли стычки митингующих с силовиками, от грубых действий которых пострадали десятки людей. В стране была нарушена работа ряда крупнейших заводов, таких как Минский автомобильный завод (МАЗ) и Минский тракторный завод.



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