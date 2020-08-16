 

В Лондоне умер внук Назарбаева, рассказавший о коррупционных схемах своей семьи, ему было 29 лет

16.08.2020, 14:18, Новости дня

Сегодня ночью в Лондоне скончался внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, сообщает казахское издание Zakon.kz.

По предварительным данным, он умер от остановки сердца, окончательная причина смерти выясняется. Больше никаких деталей не сообщается.

В конце августа Айсултану Назарбаеву могло бы исполниться 30 лет.

Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги, которая является председателем Сената страны, и политика, бизнесмена и дипломата Рахата Алиева, который был найден повешенным в тюрьме Вены в феврале 2015 года.

В октябре 2019 года суд в Британии приговорил Назарбаева-младшего за сопротивление полиции к году тюрьмы условно. Приговор предполагал испытательный срок, лечение от наркозависимости, общественные работы и штраф.

В феврале 2020 года он попросил в Великобритании политического убежища. “Все дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности моей мамы (Дариги Назарбаевой) и ее мужа Кайрата Шарипбаева”, – заявил тогда внук первого президента Казахстана.

По его словам, речь идет о газовом контракте, где за копейки продается казахстанский газ российскому “Газпрому”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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