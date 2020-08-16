Доктор Мясников назвал продукты питания, о вреде которых многие не знали

16.08.2020, 14:17, Разное

Всем известно, что питание фаст-фудом не приносит пользы организму, однако есть и ряд других блюд, о вреде которых многие не знали. Доктор Мясников перечислил продукты, которые у большинства населения ранее не вызывали сомнений.

Так, несмотря на популярность черного хлеба и приписываемые ему полезные свойства, Александр Мясников не рекомендует употреблять такой вид выпечки. В его составе есть белая рафинированная мука, к которой добавляют уйму разнообразных красителей и ароматизаторов. Кроме вредных углеводов, отмечает врач-эксперты, ведущий популярную программу на телеканале «Россия-1», такой хлеб не дает организму ничего.

Также среди врагов здоровья называет Мясников и колбасу, употребление которой способно вызвать ожирение. Кроме того, в ней много канцерогенов, которые приводят к возникновению злокачественных опухолей. Также не стоит употреблять очищенные виды риса, такой злак лишен всех полезных свойств и может провоцировать бессонницу, а также понижать физическую активность и работоспособность. Медик призвал не покупать бутылированный готовый зеленый чай, так как производители кладут в него слишком большие дозы сахара и других подсластителей, ароматических веществ и вкусовых добавок.

При этом стоит учитывать, что подобная еда не только влияет на физическое здоровье, но и ухудшает настроение. Как сообщают «https://oane.ws/xgo.php?url=nation-news.ru/548077-doktor-myasnikov-nazval-produkty-o-vrede-kotoryh-mnogie-ne-znali?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

», употребление вредных продуктов, приводит к плаксивости, ухудшению самочувствия и, раздражительности и депрессии. Чтобы избежать негативных последствий, советует «Политэксперт», следует заменить очищенный рис диким, ароматизированные чаи – фруктовыми йогуртами, а колбасные продукты – мясом.