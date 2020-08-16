В США опасаются поставок российских C-400 в Иран после отмены эмбарго

16.08.2020, 14:09, Разное

В США и Израиле вsсказали тревогу по поводу отмены эмбарго на поставки оружия в Ирана. Как оказалось, Вашингтон и Тель-Авив опасаются, что Тегеран начнет закупку российских C-400.

Соответствующую информацию опубликовало издание Breaking Defense, его специалисты проанализировали текущую ситуацию в мире и составили прогноз грядущих событий. Аналитики уверены, что американские политики всерьез озабочены тем, что срок эмбарго для Ирана подходит к концу. Это, уверены власти США, может привести к дестабилизации во всем мире из-за прямых закупок иранской армией вооружений у Китая и России.

В Белом доме не сомневаются, что Москва воспользуется ситуацией и сразу же после прекращения действия запретов договорится о продаже C-400 Тегерану. Кроме того, благодаря сделкам с Россией у Ирана могут появится самолеты истребители, также в США опасаются пополнения арсенала этого исламского государства новейшим оружием. упомянуты истребители и прочее новейшее оружие. Для того, чтобы избежать подобных последствий, Израиль и Соединенные Штаты намерены договариваться со всеми заинтересованными сторонами и заранее подготовиться к подобным ситуациям.

Именно такими целями объясняют военные эксперты и проведение совместных учений по отработке удара по истребителям и комплексам противовоздушной обороны противника. В нем задействованы современные самолеты F-35 Lightning II, а также отрабатываются все возможные сценарии военных действий. Между тем, вчера на заседании Совета Безопасности ООН проект резолюции США о пролонгировании действия эмбарго по отношению к Ирану был отклонен. Как пишет «Политэксперт», в его поддержку не хватило голосов.