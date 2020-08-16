Guardian – возвращение в школу под вопросом — в США COVID-19 всё чаще поражает детей

16.08.2020, 14:01, Новости дня

Рост числа случаев заражения среди американских детей на фоне начала учебного года вызвал тревогу среди экспертов. Новое исследование показало, что только за последние две недели июля пандемия затронула в США 97 тыс. несовершеннолетних, пишет The Guardian.



Reuters

Экспоненциальный рост числа случаев COVID-19 среди детей в США на фоне начала учебного года вызвал тревогу среди экспертов. Новое исследование Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц показало, что с начала пандемии по всей стране было зарегистрировано почти 339 тыс. случаев коронавируса среди несовершеннолетних, при этом 97 тыс. — только за последние две недели июля, пишет The Guardian.

Полученные данные добавляют тревоги сообщениям из регионов, где решили пораньше открыть школы. На следующий день после возобновления занятий в одном из округов Джорджии тест одного из второклассников дал положительный результат на коронавирус, в итоге его учитель и одноклассники были отправлены домой на двухнедельный карантин.

В то же самое время министерство здравоохранения Джорджии подтвердило смерть семилетнего мальчика от COVID-19. Ребёнок, ставший самой юной жертвой вируса в штате, не страдал каким-либо иным серьёзным заболеванием.

Линда Розенсток, почетный декан Школы общественного здравоохранения Филдинга Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, считает, что рост числа случаев заболевания среди молодых людей отражает масштабы урона, который вирус нанёс всей стране.

«Если рассматривать эти данные непредвзято, получается, что по мере роста числа случаев инфицирования, количество заражённых детей увеличивается. Равным образом изоляция помогла замедлить рост, но когда ограничения были ослаблены, мы столкнулись с большим числом случаев в целом», — сказала она.

«Это отражает состояние пандемии, которая не ослабевает в США в настоящий момент, — добавила Розенсток. — Если вы попытаетесь возобновить работу школ в местах, где бушует болезнь, мы увидим рост случаев заболевания среди детей».

По её мнению, тот факт, что ранее на коронавирус тестировалось меньше детей, мог породить «миф» о том, что те не подвержены риску заражения. Хотя исследования показывают, что дети, как правило, переносят инфекцию легче, они могут заразить взрослых, у которых заболевание способно протекать гораздо серьёзнее.

Полученные данные опровергают предположения о том, что дети почти не заражаются и не распространят COVID-19 среди взрослых и своих сверстников. Этой идеей воспользовался Дональд Трамп, чтобы обосновать необходимость открытия школ для очного обучения этой осенью, обращает внимание The Guardian.

Между тем, согласно отчёту Американской академии педиатрии, на национальном уровне на детей приходится 8,8% всех заражений коронавирусом. Около 70% новых случаев заболевания пришлись на южные и западные штаты, где эпидемия свирепствует особенно сильно.

Кэтрин Уильямсон, представитель Американской академии педиатрии, отметила, что результаты исследования показывают ещё кое-что: вирус по-разному влияет на детей в разных возрастных группах.

У детей младше пяти лет, как правило, симптомы наблюдаются реже, а число вспышек в центрах ухода и дошкольных учреждениях остается низким. При этом риск увеличивается в возрасте от 5 до 10 лет, а симптомы у подростков больше похожи на симптомы у взрослых, отметила эксперт.

«Сложность состоит в том, что, поскольку у маленьких детей симптомы менее заметны, мы можем не обратить на них внимания и пренебречь их тестированием», — пояснила Уильямсон.

Джон Шварцберг, заслуженный клинический профессор инфекционных заболеваний и вакцинологии в школе общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли, сказал, что даже школы в регионах, где заболеваемость остаётся низкой, не могут полностью устранить риск инфекций. Но они могут снизить его с помощью масок, мытья рук и социального дистанцирования.

Однако меры по смягчению последствий потребуют денег. Придётся использовать дополнительные классы, чтобы увеличить расстояние между учащимися, а, следовательно, и больше преподавателей.

«Откуда взять эти ресурсы для большинства государственных школ в США, которые так долго испытывают чудовищное недофинансирование? В школах в Области залива (Сан-Франциско. — ИноТВ), о которых я знаю, учителя покупают детям бумагу и цветные карандаши, потому что школьный округ не в состоянии это сделать. И так дело обстояло до пандемии», — заявил Шварцберг.

«Вернуть детей в школу, отправить студентов обратно в университеты — это громадный эксперимент. Мы понятия не имеем, что из этого выйдет», — подчеркнул профессор.