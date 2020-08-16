Турция осудила Байдена за призыв поддержать противников Эрдогана

16.08.2020, 13:53, Новости дня

Турция в воскресенье раскритиковала кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена за призыв поддержать политических противников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Еще в декабре прошлого года Байден сообщил об этом в интервью The New York Times, однако видео было опубликовано только в субботу.

Байден назвал Эрдогана «самодержцем», раскритиковал его политику в отношении курдов и высказался за поддержку турецкой оппозиции. «То, что я думаю, мы должны сделать, так это поменять подход к нему, давая понять, что мы поддерживаем оппозиционное руководство», – передает его слова «Интерфакс».

Байден призвал «подбодрить» соперников турецкого президента, чтобы те одержали победу на выборах.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын сообщил в ответ на это, что «анализ ситуации в Турции Джо Байденом основан на чистом невежестве, высокомерии и лицемерии».

Ранее Байден заявил, что ныть у президента СЩА Дональда Трампа получается «лучше, чем у любого другого президента в истории».