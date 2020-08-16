Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться со всеми случаями насилия

16.08.2020, 13:30, Новости дня

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев пообещал провести проверку всем случаям применения насилия и превышения полномочий со стороны милиции, но только после стабилизации ситуации в стране.

«Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет», – передает Белта Караева.

Кроме того, глава МВД страны заявил, что ядро митингующих в Белоруссии в «цепочках протеста» финансируется из-за рубежа. Министр на митинге на площади Независимости в Минске в поддержку президента Александра Лукашенко заявил, что мужчинам якобы платят 30 белорусских рублей (примерно 12 долларов США), а женщинам – 60 (24 доллара США).

«Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием», – добавил Караев.

В воскресенье в Минске проходит митинг в поддержку Лукашенко. Людей привозят на автобусах.

В то же время в столице начинаются акции сторонников оппозиции.

Напомним, провластная общественная организация «Белая Русь» сообщила, что запланировала на воскресенье, 16 августа, проведение «митинга солидарности» в поддержку Лукашенко.

На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб.