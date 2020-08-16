В продажу поступил первый в мире серийный прозрачный телевизор

16.08.2020, 13:17, Разное

Сегодня компания Xiaomi начала официальные продажи первого в мире серийного прозрачного телевизора. Презентация Mi TV Lux Transparent Edition состоялась 11 августа, купить новинку можно уже не только онлайн.

Стоимость устройства с уникальным дизайном составляет 7,1 тысячи долларов, товар в наличии не только на интернет-платформах, но и в магазинах. Как сообщают блогеры, руководство китайского IT-гиганта рассчитывает на большую популярность инновационного телевизора. На данный момент это единственное подобное устройство на рынке и ни имеет конкурентов от других производителей.

Кроме прозрачного корпуса экрана стоит отметить также стильное основание гаджета в виде круга, в который вставлена стеклянная панель Mi TV Lux Transparent Edition. Смарт-телевизор получил 55-дюймовый OLED-дисплей с частотой смены изображения в 120 герц. Работает устройство на процессоре MediaTek версии 9650 с четырьмя ядрами CPU ARM Cortex-A73 и GPU Mail-G52.

Оперативная память девайса составляет 3 гигабайта, также есть возможность хранить данные на 32-гигабайтном флэш-накопителе. Для улучшения звука производитель применил технологию Dolby Atmos, а управлять инновационным аппаратом можно с помощью встроенного голосового помощника XiaoAI 3.0.