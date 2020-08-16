В Союзе журналистов Беларуси заявили, что на забастовку планирует выйти технический персонал госСМИ, а не корреспонденты

16.08.2020, 13:14, Новости дня

Глава Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев подтвердил, что сотрудники государственной Белтелерадиокомпании собираются выйти на забастовку. Однако не журналисты, а технический персонал, сообщил он в комментарии российскому агентству “РИА Новости”.

Накануне в Белтелерадиокомпании заявили, что сотни сотрудников готовы начать забастовку, если государственное телевидение не начнет показывать правду о происходящем в Беларуси, сообщало “Радыё Свабода”.

По словам Кривошеева, среди сотрудников компании есть те, кто поддерживает забастовки, и те, кто против. Несколько человек уже решили уволиться.

По его словам, запланированная забастовка не скажется на качестве вещания Белтелерадиокомпании, которая объединяет государственные телеканалы и радиостанции Беларуси.

С начала протестов с государственных телеканалов в Беларуси уволилось несколько телеведущих и журналистов, в том числе глава президентского пула, ведущий ОНТ Дмитрий Семченко.

Белорусские государственные СМИ называли протестующих провокаторами, снимали несбалансированные сюжеты о задержанных, у которых спрашивали, “будут ли они еще делать революцию”. 13 августа на телеканале “Беларусь 1” вышел сюжет о допросе оппозиционного активиста Юрия Воскресенского. В нем говорилось о планах “по дестабилизации ситуации в Беларуси”, а в это время показывали кошелек с символикой Службы безопасности Украины и карточкой с изображением лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

МИД Украины заявил, что “в целом разделяет позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов в Беларуси”, и выразил “чрезвычайную обеспокоенность” случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении митингующих и представителей СМИ.