В сети осудили новый образ Наташи Королевой: «Испортила себя»

16.08.2020, 13:09, Разное

Наташа Королева резко изменила имидж, представ перед фанатами с прилизанными волосами и «соболиными бровями». Однако такой выбор понравился не всем, некоторые осудили такой эксперимент, решив, что певица «испортила себя».

Наташа Королева нередко примеряет на себя эпатажные образы с ярким макияжем, сменой причесок и нарядов. Активный пользуясь соцсетями, она часто радует своих поклонников новыми событиями своей жизни. В этот раз артистка выбрала абсолютно новый имидж с прилизанными волосами, разделенными пробором, и «соболиными» бровями. При этом певица надела изящный пиджак голубого цвета в тон глазам на фото, что придало строгому образу романтичности и загадочности.

Дополнила образ Королева исполнением хита о маленькой стране, пригласив присоединиться к пению и своих подписчиков. На видео исполнительница также добавила визуальный эффект в виде крыльев за спиной. Внешний вид популярной артистки действительно напомнил сказочную фею из волшебной страны. Однако не все поклонники оценили такую резкую перемену, некоторым показалось, что она буквально «испортила себя». Фанаты назвали брови супруги Тарзана слишком мохнатыми, осудив ее стремление соответствовать модным тенденциям.

Как известно, такой макияж с увеличенным объемом бровей, в моде и им пользуются очень многие. Стоит отметит, что сейчас эталоном красоты считается легкая небрежность, выглядеть так, будто жительница долго наряжалась и делала макияж, уже не актуально. Сама Королева рассказала, что ей такой эффект сделал визажист, прорисовав брови специальным маркером, что придало им небрежности и пышности. Поклонники звезды заверили ее, что любят ее именно за уникальность и естественную красоту.