 

Ведущий французский ВУЗ включил в список летнего чтения книги о ненависти к белым

16.08.2020, 12:55, Новости дня

Парижский Институт политических исследований представил своим подписчикам в Instagram список рекомендованной литературы на лето, в который вошло множество трудов, направленных против людей с белым цветом кожи, пишет Valeurs actuelles. Как отмечает издание, подобная предвзятость со стороны престижного французского ВУЗа пришлась по вкусу не всем пользователям сети.


Reuters

«Империя Добра» простирается вплоть до списка рекомендованной литературы Института политических исследований в Париже (Sciences Po)», — иронизирует Valeurs actuelles.  Как поясняет журнал, в своём официальном аккаунте в Instagram высшая школа поделилась списком книг для чтения летом 2020 года  — «мягко говоря, очень идеологизированным».

Будучи преданным актуальным в минувшем учебном году проблемам, университет включил в список множество трудов, посвящённых расовым отношениям — «как того требуют Джордж Флойд и Адама Траоре*» —  а также работы, затрагивающие исключительно тему цвета кожи. Проблема в том, что все авторы этих трудов настроены против белых, замечает издание.

Хотя список для чтения от престижного французского ВУЗа, по утверждению авторов поста в Instagram, формируется на основании рекомендаций подписчиков аккаунта, институт «признал свою идеологическую предвзятость», провозгласив, что опубликованный список «прославляет активизм, действие, разнообразие и молодость», и поблагодарив подписчиков за хорошие советы, отмечает журнал.

Как подчёркивает издание, список книг, поддержанный  Sciences Po «вносит свой вклад в борьбу с расизмом, активизм, деконструкцию белых привилегий и так далее» в ущерб людям с белым цветом кожи. В этом «якобы просвещённом списке» можно найти следующие труды: How To Be An Antiracist («Как быть антирасистом» — прим. ИноТВ), Me and White Supremacy («Я и белое превосходство» — прим. ИноТВ), Why I’m No Longer Talking to White People About Race («Почему я больше не говорю с белыми о расе» — прим. ИноТВ) или White Fragility («Белая хрупкость» — прим. ИноТВ). «Слишком явная предвзятость для школы такого уровня», — замечает Valeurs actuels.

«Высшие школы и университеты стали пропагандистскими фабриками, где тебя учат ненавидеть себя за то, что ты белый», — так отреагировали на рекомендации института пользователи Twitter.

 

Regardez la liste de lecture d’été publiée par Science Po, c’est hallucinant.

Les grandes écoles et les universités sont devenues des usines d’endoctrinement ou l’on t’apprend à te détester en tant que blanc. pic.twitter.com/DpjhOa9Ajl

— El Rayhan (@ElRayhan2) August 14, 2020

 

 * Джордж Флойд и Адама Траоре — темнокожие мужчины, погибшие в результате ареста полицейскими в США и Франции соответственно — Прим. ИноТВ



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