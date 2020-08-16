Протестующие двинулись в сторону Дома правительства в Минске

16.08.2020, 12:53, Новости дня

Сторонники оппозиции начали собираться на проспекте Независимости в Минске и двигаться в сторону Дома правительства, где проходит митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Протестующие намерены провести свой митинг в 14.00 (совпадает с мск). В полдень на площади Независимости проходит акция в поддержку Лукашенко.

Сотрудники ГАИ перекрыли движение по проспекту Независимости в районе площади Победы. Группы сторонников оппозиции собираются на площади Якуба Коласа. Проезжающие мимо автомобили сигналят им в знак поддержки, передает РИА «Новости».

В то же время, на площади Независимости собираются люди для участия в провластном митинге в поддержку Лукашенко. Слышны лозунги «За Беларусь», «За Батьку», «За Лукашенко». По оценкам ряда СМИ, на площади собралось около 2 тыс. человек.

К Дому правительства стягивают силы правоохранительных органов, а также прибывают автобусы с участниками митинга.

Напомним, провластная общественная организация «Белая Русь» сообщила, что запланировала на воскресенье, 16 августа, проведение «митинга солидарности» в поддержку Лукашенко.

На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб.