Погребинский объяснил важность минского митинга сторонников Лукашенко

16.08.2020, 12:48, Новости дня

«Если к вечеру выяснится, что Лукашенко собрал несколько тысяч сторонников, а оппозиция соберет 25 тысяч человек – для президента это будет проблемой», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя проходящие в Минске митинги с участием сторонников и противников Александра Лукашенко.

«Сейчас все зависит от того, какое количество своих сторонников Лукашенко сможет собрать в центре Минска», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Говоря о сходствах и различиях событий в белорусской столице с киевским Антимайданом, собеседник напомнил, что «у Януковича было мало идейных сторонников, ввиду чего их свозили из разных регионов юга и востока Украины».

«В Минске ситуация иная. Там есть крупные заводы, и, скорее всего, большинство сотрудников предприятий голосовали за Лукашенко. Но их мнение могло измениться из-за поведения силовиков. Потому я не уверен, что действующему президенту удастся собрать большой митинг», – отметил политолог.

«Если к вечеру окажется, что Лукашенко собрал всего несколько тысяч сторонников, а оппозиция соберет 25 тысяч человек – для президента это будет проблемой. Ему важно удержать Минск, потому что революции всегда происходят именно в столицах», – считает эксперт.

В то ж время Погребинский отметил, что президент Белоруссии продолжает по-хамски комментировать события в стране, из-за чего теряет своих сторонников. «Мне кажется, Лукашенко до сих пор не осознал сложность положения, в котором он оказался», – добавил собеседник.

«С другой стороны, в отличие от Януковича, у Лукашенко есть идейные сторонники, которые учитывают его заслуги в сохранении социального государства. Если их удастся мобилизовать – это позволит президенту заявить о желании остановить противостояние на улицах и вести переговоры в кабинетах», – считает политолог.

При этом эксперт сомневается в том, что проведение двух митингов в белорусской столице может привести к серьезным столкновениям. «На Украине огромное количество протестующих изначально были настроены на войну. В Минске такого, как мне кажется, нет. Потому я не думаю, что проведение митингов в один день приведет к столкновениям больших масс людей», – заключил Погребинский.

Напомним, провластная общественная организация «Белая Русь» сообщила, что запланировала на воскресенье, 16 августа, проведение «митинга солидарности» в поддержку Лукашенко. На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря». В настощее время в центре столицы, по разным данным, собралось несколько тысяч человек.

В то же время белорусская оппозиция намерена провести митинг в 14:00.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб.