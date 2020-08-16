Ушел из жизни младший брат Дональда Трампа Роберт

16.08.2020, 7:42, Разное

Несколько часов назад Белый дом опубликовал официальное заявления, в котором президент США сообщил грустные новости. В субботу 15 августа в одном из госпиталей Нью-Йорка ушел из жизни его родной брат Роберт.

С тяжелым сердцем я сообщаю том, что мой чудесный брат Роберт ушел из жизни. Он был не просто моим братом, но моим лучшим другом. Я буду очень по нему скучать, но уверен, еще обязательно встречусь с ним. Его память будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром.

— говорится в заявлении

Роберт и Дональд Трамп во время предвыборной кампании последнего в 2016 году

О том, страдал ли Роберт Трамп от какого-то заболевания, неизвестно. Однако, судя по сообщениям анонимных источников издания The New York Times, не так давно мужчина пережил серьезное падение и страдал от кровоизлияний в мозг. Через 11 лет ему бы исполнилось 72 года. Также известно, что накануне 15 августа Дональд Трамп прилетел в Нью-Йорк — по-видимому, как раз чтобы навестить Роберта.

На протяжении многих лет Роберт Трамп работал в качестве исполнительного вице-президента в Trump Organization — компании, которая отвечает за бизнес-активы Дональда Трампа, а также следил за функциональностью казино, принадлежащих президенту в Атлантик-сити. Он был самым младшим из пяти детей американского предпринимателя Фреда Трампа, был женат два раза, не имел детей, но помог вырастить сына своей первой жены Блэйн Трамп, Кристофера Холлистера Трамп-Ретчина. В 2016 году Роберт одним из первых поздравил своего брата на посту президента США, а в 2020-м году пытался всеми силами запретить публикацию скандальной книге о Дональд Трамп, которую написала его племянница Мэри.

Дональд, Марианна и Роберт Трамп, 1990 год