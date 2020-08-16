 

Мнение: Лукашенко собирает митинг в свою поддержку….

16.08.2020, 12:31, Разное

В Беларуси восьмой день продолжаются протесты… Сегодня в стране пройдет общенациональный мирный марш за свободу, объявленный Светланой Тихановской.

На этот марш Лукашенко и К решили ответить митингом. Митинг в поддержку Александра Лукашенко начнется в 12:00 на Площади независимости в Минске.

С раннего утра со стороны Бреста и Гродно в Минск идут колонны автобусов, на которых везут участников митинга в поддержку Лукашенко…

Людей собирают на митинг под угрозой увольнения, на отказавшихся составляют списки… 

Невольно вспоминается молодой президент Александр Лукашенко, который еще в 1996 году пророчески назвал цифры рейтинга при которых «президента бы не было»…

Мораль: уходить надо вовремя? И это уже не только про Лукашенко…

Источник: Ирек Муртазин



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