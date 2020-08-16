Мнение: Лукашенко собирает митинг в свою поддержку….

16.08.2020, 12:31, Разное

В Беларуси восьмой день продолжаются протесты… Сегодня в стране пройдет общенациональный мирный марш за свободу, объявленный Светланой Тихановской.

На этот марш Лукашенко и К решили ответить митингом. Митинг в поддержку Александра Лукашенко начнется в 12:00 на Площади независимости в Минске.

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