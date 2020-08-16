«Какое-то событие потрясло самолет»
16.08.2020, 12:18, Разное
Польские эксперты назвали взрыв тротила причиной авиакатастрофы под Смоленском, где погиб президент Качиньский. Какие доказательства? Объясняет Марк Солонин.
Польская комиссия по повторному расследованию крушения Ту-154 с президентом Лехом Качиньским представила фильм, в котором утверждает: во время ремонта в РФ в самолет был заложен тротил, причиной катастрофы стал взрыв. Новым в этой версии было только происхождение тротила. Версию о взрывах поляки впервые высказали в 2017 году, когда повторно проанализировали записи «черных ящиков».
Напомним, самолет с польской делегацией, летевшей на дни памяти катынских расстрелов, разбился в 10 часов 41 минуту 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. Погибли все 96 человек — экипаж и пассажиры: президент Лех Качиньский с супругой, почти все высшее военное командование, депутаты Сейма, политики, общественные и религиозные деятели. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил, что причиной было решение заходить на посадку, несмотря на плохие метеоусловия, самолет задел крылом березу и рухнул.
В Польше комиссия под руководством министра внутренних дел Ежи Миллера в 2011 году частично согласилась с версией МАК. В 2018 году новая комиссия под руководством министра обороны Антония Мацеревича аннулировала «отчет Миллера» и назвала причиной взрывы на борту.
— Марк, какие новые данные позволили польской комиссии Антония Мацеревича через 10 лет так радикально оспорить официальную версию катастрофы Ту-154 под Смоленском?
— Официальную версию событий изложил в 206-страничном отчете Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в январе 2011 года. Прошу не путать его с международной организацией гражданской авиации — ICAO.
МАК — это структура, созданная странами СНГ в декабре 1991 года, де-факто она российская, находится в Москве, руководят ею граждане РФ.
Что касается конкретно катастрофы под Смоленском, то в расследовании наряду с российскими специалистами участвовали представители Азербайджана и Узбекистана. Я ни в коем случае не подвергаю сомнению квалификацию инженеров из этих стран, я просто констатирую степень «международности» этого расследования.
— Я была на пресс-конференции в Варшаве в 2011 году и отлично помню, как поляки признавали вину в катастрофе и за собой. Что конкретно нужно было исследовать комиссии Мацеревича, чтобы опровергнуть выводы комиссии Миллера и прийти к новым выводам?
— Нужно было иметь желание выяснить реальные причины катастрофы. Для этого достаточно прочитать отчет МАК внимательно.
Он многократно противоречит сам себе, противоречит здравому смыслу и элементарным законам физики, любой человек с техническим образованием не может не видеть абсурдность его выводов.
С другой стороны, фактов и цифр, описанных в этом документе, достаточно, чтобы человек с образованием и квалификацией выше «мало-мальского» увидел здесь все, что требуется.
Так, например, еще в 2016 году в интернете появился 105-страничный отчет пользователя или группы пользователей под ником Flanker20. Он составлен исключительно на базе открытых материалов, главным образом — доклада МАК и приложений к нему. На мой взгляд, ничего более качественного, подробного и технически грамотного пока не появлялось. А то, что полноценное расследование проводят анонимные энтузиасты, уже не должно нас удивлять.
— Какие именно данные в докладе МАК позволяют говорить о взрыве?
— Многие. Главное — состояние обломков самолета и тел погибших. Самолет превратился в труху. В отчете комиссии Мацеревича сказано: было обнаружено порядка десяти тысяч обломков самолета — от мелких до крупных, но еще примерно столько же не нашли, потому что они были разбросаны на огромной площади. В отчете представлены фотографии фрагментов обшивки фюзеляжа, закрученных аж на 450 градусов, то есть больше чем на полный оборот. Боковые панели фюзеляжа в районе предполагаемого взрыва вырваны и выкручены наружу, то есть
труба фюзеляжа превратилась в эдакую «птицу, взмахнувшую крыльями».
Есть элементы лонжерона, а это самый прочный элемент крыла, которые улетели на 100 метров. Левую пассажирскую дверь вырвало из проема, и она вертикально воткнулась в землю на глубину 1 метр. При этом на внутренней — подчеркиваю — обшивке двери обнаружены странные пятна красного цвета и многочисленные мелкие вмятины и мелкие рваные отверстия.
Состояние тел еще более красноречиво, простите за цинизм. Несколько десятков трупов полностью фрагментированы, с 33 тел неведомой силой содрана вся одежда, разброс фрагментов тел порядка 150 метров в длину и 40 метров в ширину.
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу о крушении, 2010 год. Фото: РИА Новости
— И что здесь говорит именно о взрыве? Официальная версия в отчете МАК — самолет врезался в землю и развалился.
— Этот самолет в землю не врезался. Польский Ту-154 совершал заход на посадку в соответствии с Руководством по летной эксплуатации: с правильной горизонтальной скоростью, с допустимой вертикальной, порядка 5 метров в секунду, двигаясь по правильной глиссаде под углом 3 градуса к горизонту. Да, там рельеф местности имеет небольшой подъем, порядка 7 градусов, в российских СМИ это упорно называют «склон оврага». Самолет мог бы зацепить землю под углом не более 10 градусов, но даже такого чирканья по поверхности не было.
Через несколько секунд все могло бы закончиться легким испугом. Или тяжелым испугом.
Но в интервале двух-трех секунд после 10.41.00 какое-то событие потрясло самолет. Потрясло в самом прямом смысле слова: график вертикальной перегрузки (страница 79 отчета МАК) мечется, пять раз меняя направления. Встряска настолько сильная, что срабатывает индикатор обжатия стоек шасси. Самолет заваливается в левый крен с угловой скоростью, недостижимой для Ту-154.
Иначе говоря, летчики не могли создать такой крен поворотом штурвала, даже если бы дружно решили покончить жизнь самоубийством.
В 10.41.05 все записи «черного ящика» обрываются. А через 15 секунд так называемый открытый микрофон в диспетчерской башне аэродрома записывает истошный вопль ужаса.
В распечатке, выложенной на сайте МАК, это записано как сплошной мат. Сначала кричит руководитель полетов, подполковник Павел Плюснин, через секунду — полковник Николай Краснокутский, летчик 1-го класса, начальник 610-го центра боевого применения и переучивания летного состава военно-транспортной авиации. Следующие 20 секунд два офицера, военные летчики, находятся в невменяемом состоянии. Они то поочередно матерятся, то с безнадежным упорством пытаются вызвать по радио экипаж. Только через 28 секунд Краснокутский отдает, наконец, первую осмысленную команду: «… давайте пожарку туда, куда, …»
— Что могло вызвать такую реакцию в диспетчерской? Они могли видеть, как самолет падал?
— Нет. От диспетчерской «башни» до места крушения было порядка трех километров. Видимость из-за тумана снизилась до 300–400 метров. Сильного пожара не было, «незначительное открытое горение» — так это названо в отчете МАК. Место катастрофы закрыто складками рельефа и мелколесьем.
— А что они тогда увидели?
— Краснокутский и Плюснин не увидели, а услышали.
Они услышали звук взрыва, и мощность этого звука не оставила у них сомнений в судьбе самолета и людей в нем.
— Чем вы объясняете 15-секундный разрыв во времени между обрывом записей «черного ящика» и матом в диспетчерской?
— Во-первых, звуковой волне нужно было порядка 9 секунд, чтобы пройти расстояние от места катастрофы до «башни». Во-вторых, возможно рассогласование временных отметок в «черном ящике» самолета и на аэродроме. В-третьих, и Flanker20, и комиссия Мацеревича считают, что взрывов на борту было минимум два: первый, относительно слабый заряд, установленный в месте стыка отъемной части левого крыла с центропланом, оторвал крыло — что и стало причиной стремительно развивающегося крена и последующего падения самолета.
И уже после этого взорвался основной, мощный заряд, установленный под полом пассажирского салона.
— Все-таки, почему именно взрывы? Чем вас не устраивает версия о том, что самолет врезался в березу и из-за этого упал?
— При соударении крыла 80-тонного самолета и березы ломается береза. Тут не о чем спорить. На сайте МАК есть очень красноречивая фотография, которая касается другого авиационного происшествия: просека в лесу. И это не жалкий перелесок, как у кромки полосы аэродрома Смоленск-Северный, а настоящий подмосковный лес, высота деревьев больше 20 метров.
Просеку длиной 220 метров и шириной до 35 метров вырубил в ночь с 21 на 22 марта 2010 года самолет Ту-204.
Это машина одного и того же туполевского бюро, самолеты очень близки по взлетному весу и по габаритам, Ту-204 должен был заменить Ту-154 как среднемагистральный лайнер.
Обстоятельства происшествия такие. Аэропорт Домодедово, плохая видимость, ночь, туман и прочее, и в этой ситуации на самолете еще и вырубился бортовой вычислитель. В результате самолет врезался в лесной массив на расстоянии примерно километра от входного торца взлетно-посадочной полосы и на 60 метров в сторону. Странное совпадение, но именно это и почти в тех же цифрах произойдет с польским самолетом через 18 дней.
Так вот, Ту-204 со всего маху вошел в лес, на первых 180 метрах рубил деревья крыльями, потом немного притормозил, сел на землю и еще 40 метров просто валил деревья фюзеляжем.
— И на обломки не распался?
— Оба крыла на месте. Конечно, они разбиты, сорваны предкрылки и закрылки, разрушен местами носок крыла, сорваны законцовки крыла, но основная силовая конструкция, силовые лонжероны на месте. Фюзеляж раскололся, носовая часть сильно искорежена. Но он не превратился в фрагменты. К счастью, на борту не было пассажиров, только 8 человек экипажа. Три человека — командир, второй пилот и бортинженер — получили тяжелые травмы, четыре бортпроводника, которые были в салоне, сильно не пострадали. В конечном итоге все остались живы.
— И вы хотите сказать, что именно это должно было произойти с польским самолетом, если бы тот разбился при известных нам по отчету МАК обстоятельствах?
— Я хочу сказать, что люди внутри самолета, совершившего грубую посадку на лес, не превращаются во фрагменты тел.
Есть статистика по 568 авиационным происшествиям, случившимся в США с 1983 по 2000 год: погибшие составляют лишь 5 процентов от общего числа пассажиров, находившихся на борту. Согласно этой же статистике, в 26 серьезных авариях, сопровождавшихся сильными ударами лайнеров о землю, их разламыванием на части и пожарами, выжило примерно 50 процентов людей, находившихся на борту. Тот факт, что все до единого пассажиры и экипаж польского Ту-154 погибли мгновенно, прямо на месте катастрофы, по меньшей мере вызывает вопросы. А отчет МАК утверждает именно это: мгновенная смерть от несовместимых с жизнью механических травм, вызванных «запредельной ударной перегрузкой торможения».
Фото: Imago-Images / ТАСС
Кстати, установление факта смерти происходило столь же стремительно. Цитирую отчет, страницы 103–104.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Источник: Новая газета
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