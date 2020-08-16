Ученые: Названы первые симптомы рака кишечника

16.08.2020, 12:09, Разное

Врачи из благотворительной организации в Великобритании напомнили о первых симптомах рака кишечника. Они сообщают, что если в испражнениях обнаружена кровь и имеется кровотечение из заднего прохода, то необходимо срочно обращаться к доктору.

Рак кишечника диагностируется у людей до 50 лет и половина из них не знали, что смертельная болезнь начинается рано. На онкологический процесс указывает частота испражнений, утрата веса без особых причин, болезненные ощущения в спине и животе, уплотнения на животе, усталость. Также специалисты заявляют, что из-за кровотечений понижаются эритроциты, что приводит к анемии.

В Великобритании проводился опрос 1073 человек с онкологическими болезнями. 30% заболевших признаются, что при возникновении симптоматики оттягивали визит специалистов минимум на 3 месяца, утратив бесценное время.