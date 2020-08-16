 

Ученые признали опасность просыпающихся из-за глобального потепления вирусов

16.08.2020, 11:53, Разное

Эксперты дали оценку вирусам, которые просыпаются из-за глобального потепления. Они сообщают, что во льдах есть много застывших редких микроорганизмов.
Из-за глобального повышения температур идет оттаивание вечной мерзлоты, что приводит к пробуждению микроорганизмов, заключенных туда миллионы лет назад. Исследователи в 2007 году нашли образцы, возраст которых 500 тысяч лет и они оказались активны. Через 7 лет в Сибири бала обнаружена Pithovirus sibericy, а им больше 30 тысяч лет. На территории ЯНАО в 2016 году был всплеск сибирской язвы, которая поразила скот. Также было заражение и людей, но с помощью вакцинации, пандемии смогли избежать. Существуют и вирусы, неизвестные науке.

Но «спящие» микроорганизмы, находящиеся в вечной мерзлоте, позволят исследователям понять, как бороться с различными неизлечимыми болезнями. Специалисты полагают, что до появления очевидной угрозы пройдет еще много лет. Сейчас главная задача направлена на победу над коронавирусом.



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