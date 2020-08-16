 

РФС начал выяснение причин гибели 17-летнего футболиста

16.08.2020, 11:48, Новости дня

Российский футбольный союз (РФС) выясняет обстоятельства гибели 17-летнего футболиста команды ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» Михаила Колосова.

Отмечается, что спортсмен скончался 15 августа. «Трагедия произошла во время матча на базе в Рублево. Юный футболист потерял сознание на поле. Игрока доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось», – говорится в сообщении на сайте РФС.

«Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова. РФС выясняет обстоятельства гибели игрока», – сказано в сообщении.

Ранее в Болгарии на сборах скончался 16-летний спортсмен, вероятной причиной смерти стали проблемы с сердцем.



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