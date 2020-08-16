 

«Беременная от 10-летнего» школьница родила дочь

16.08.2020, 11:48, Новости дня

Школьница из Железногорска Красноярского края, утверждавшая, что забеременела от 10-летнего друга, родила девочку.

Ребенок родился 16 августа в перинатальном центре Красноярска. Мама и девочка чувствуют себя хорошо. Пока не сообщается, были ли роды естественными или же путем кесарева сечения, передает «Комсомольская правда».

История 13-летней школьницы, забеременевшей, как она говорила, от 10-летнего мальчика, была рассказана на одном из федеральных каналов. У многих возникали сомнения, действительно ли отцом ребенка является 10-летний друг девочки.

Позже выяснилось, что школьницу изнасиловал 15-летний подросток. По данным СМИ, подозреваемого задержали, однако необходимо проведение генетической экспертизы.



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