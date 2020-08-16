Крисси Тейген рассказала о третьей беременности: отрицательный тест, много паники и никакого ЭКО

16.08.2020, 11:35, Разное

На этой неделе известная модель и телеведущая объявила о том, что ждет третьего ребенка. Причем сделала это Крисси и ее супруг, музыкант Джон Ледженд, необычным способом. В новом клипе Джона Wild в конце появляется кадр, где они бережно обнимают живот Тейген. Вчера же Крисси, которая часто общается в соцсетях с поклонниками, решила рассказать о том, как именно она узнала о радостной новости. Оказывается, первый тест на беременность она сделала еще в июне, в рамках плановой проверки перед операцией по удалению имплантов из груди — и тогда результат был отрицательным.

Это была рутинная проверка, я сделала тест, он показал отрицательный результат, хотя он таковым не был. Затем через несколько недель после операции я снова решила провериться. В последние годы я постоянно делаю эти тесты в надежде вновь забеременеть. Но до этого мне уже пару лет как не везло. Помню, я как раз сделала тест в день релиза нового альбома Джона. Он проснулся в 3 часа утра, чтобы сделать запись для шоу Good Morning America, и я его спросила: “Ну что, мне сделать свой ежемесячный тест или лучше не разочаровываться?”. И в итоге я не разочаровалась. Хотя дико испугалась, ведь наверняка нельзя делать операцию на грудь, когда ты беременна.

— рассказала Крисси фолловерам о том, как сбылась ее мечта.

Крисси Тейген и Джон Ледженд в клипе Wild

Свои опасения по поводу операции она сразу решила развеять у врача:

Я молилась “грудны”» богам, чтобы все было в порядке. Ходила на каждую встречу с врачом в ужасе. Ведь даже без операции я с большим трудом могла бы забеременеть сама. Так что мои шансы были очень невелики. Но знаете, как гооворят: когда уже перестаешь пытаться, жизнь начинает тебя удивлять. Иными словами: моя грудь в буквальном смысль принесла мне немало боли.

Опасения модели вполне понятны: ведь первых двух детей с Джоном Леджендом она зачала при помощи процедур ЭКО. Напомним, что Джон Ледженд и Крисси Тейген познакомились в 2007 году на съемках клипа музыканта Stereo. В 2011-м Джон сделал Крисси предложение, а в 2013-м они сыграли свадьбу на озере Комо в Италии. Путь к тому, чтобы стать родителями, был для пары непростым: по словам Крисси, они с Джоном предпринимали попытки зачать ребенка еще до того, как поженились. Она призналась, что они с Джоном долгое время обследовались у врачей и даже думали усыновить малыша, но с помощью экстракорпорального оплодотворения паре удалось зачать ребенка — дочь Луну в 2016 году. Второй ребенок пары, сын Майлз, появился на свет в 2018 году также благодаря этой процедуре.

Крисси Тейген с дочкой Луной и сыном МайлзомЧто же касается операции по удалению имплантов: этим летом супруга Крисси решила осуществить давно намеченный план — удалить грудные импланты, которые она решила вставить еще в 2006 году. Сказанное было сделано, затем последовали несколько недель реабилитации, поздравления от родных, отдых в Мексике и примерка нового купальника, который, по словам Крисси, она наконец может себе позволить. Правда, вскоре после этой процедуры модель отметила, что ее грудь чуть ли не стала еще больше, и что она намерена вновь что-то сделать с этим. Однако, по-видимому, положительный тест на беременность внес свои коррективы в эти планы.