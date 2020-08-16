 

“Нож в спину”: Лукашенко угрожает уволить вышедших на забастовки рабочих заводов

16.08.2020, 11:23, Разное

Работа остановилась во многих крупнейших предприятиях страны. К акциям присоединились, в частности, такие гиганты, как Минский автомобильный завод (МАЗ), Минский тракторный завод, станкостроительный “Атлант” в Барановичах и бобруйский производитель автомобильных шин “Белшина”.

Не остались в стороне и сотрудники других отраслей экономики. Выразить свое несогласие с властями и результатами выборов вышли белорусские железнодорожники, врачи и учителя во многих городах страны. Кроме того, несколько знаменитых ведущих уволились с государственных каналов, отказываясь освещать ситуацию в Белоруссии с позиции властей и заниматься пропагандой.

Люди требуют признать итоги президентской гонки недействительной и остановить насилие ОМОНа в отношении демонстрантов. С такими лозунгами на улицу каждый день выходят сотни людей. Накануне к протестам присоединились сотрудники государственной авиакомпании “Белавиа”, а также минского аэропорта. Они вышли на манифестации с девизом “Авиация с народом!”.

Такая ситуация привела пока еще действующего президента страны Александра Лукашенко в ярость. Он счел поведение граждан предательством.

“Правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?”, – разгневался Лукашенко.



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