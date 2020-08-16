Мнение: 7 символов, зашифрованных в «Венере Урбинской»

16.08.2020, 11:03, Разное

Самая знаменитая картина Тициана и спрятанные в ней тайны.



Тициан написал полотно в 1538 году, оно хранится в музее Уффици (Флоренция)

В эпоху Возрождения художники очень редко писали картины "просто для красоты". Ведь эти полотна заказывали очень-очень образованные, эрудированные клиенты, которые умели читать символику также легко, как мы — кнопки на пульте телевизора.

Но к нашим дням эта символика уже давно исчезла из оперативной памяти. Искусствоведы владеют тайными знаниями и делятся шифрами. Давайте припадем.

СОБАЧКА

В ногах у женщины спит маленькая собачка, свернувшаяся клубочком. Cобака — это символ верности и преданности (не только в 16 веке, но и сегодня). Поэтому в системе средневековой и ренессансной символики собака означала верность в браке (подразумевалась верность именно жены; с мужиков-то чо взять). Пёсики с этим значением часто появляются в картинах, написанных по случаю свадьбы, например, в портретах жениха с невестой или молодожёнов.

СУНДУК

На заднем плане изображены две служанки. Одна из них стоит на коленях и роется в сундуке (которых на картине две штуки). Это не просто так сундуки, а важная часть итальянского свадебного обряда.

Называются они "кассоне", и по традиции их заранее готовили к свадьбе девушки. Наполнены они были её приданым — дорогостоящими платьями и бельем. Сами кассоне тоже нехилых денег стоили, потому что их заказывали изготавливать и расписывать лучшим художникам своего времени. Тут их 2 — невеста не бедна.

Кассоне 16 века (Getty)



ПЛАТЬЕ НЕНАДЕТОЕ

Вторая служанка держит на плече платье, которое только что достали из сундука.

Это платье из приданого новобрачной (возлежащей на ложе безо всяких нарядов). Мы видим, что наряд из золотой ткани, украшенный зеленым — это дорогая ткань, которая свидетельствует о высоком статусе изображенной на кровати. О том же говорит дворцовый интерьер, роскошно украшенные стены. Вообще, наличие комнаты вокруг, а не свежий воздух — подсказка о том, что изображена не вымышленная богиня (они, как известно, любят пастись на травке), а реальная аристократка.

РОЗЫ

Образованные люди, начиная с эпохи Возрождения вплоть до начала ХХ века дико фанатели по античной мифологии. Они все время помнили, кто из древнегреческих богов с кем крутил роман, кого породил, во что одевался, какими волшебными силами обладал и от чего погиб. Для них эта была такая же необходимая информация, как сегодня для толкинистов — кто был мужем Галадриеэли и как умерла мать Арвен; для любителей StarWars — кто удочерил и воспитал Лею, для фанатов Marvel — список суперспособностей Черной вдовы, и т.п…. В общем, вы поняли.

Зритель той эпохи глядел на картину, видел розы в руке девушки, и мгновенно, мгновенно соображал: "ага, розы, тем более красные — это атрибут богини любви Венеры. Гардероб у девицы соответствующий — полностью отсутствует. Значит точно, это все про любовь, такой толстый намек на Афродиту".

ГОРШОК НА ОКНЕ

Кстати о ботанике: забыла упомянуть, рассматривая задник. На окне стоит бонсай с миртовым деревом. Это вечнозеленое растение — символ радости и любви, еще один атрибут богини Афродиты.

УКРАШЕНИЯ

Язык украшений и драгоценных камней тоже был у всех "на слуху". Сережка из большой, кристально чистой, белой жемчужины обозначала чистоту девушки, её нетронутость (перед браком), целомудрие.

А на пальчике у девушки — колечко, символ брака, сохранивший свое значение и сегодня.

Рука на таком месте у барышни лежит, что очень трудно кадрировать цензурно. И это тоже намеренно! Тициан специально покрывает рукой, помеченной брачным кольцом, этот "вход" в святая святых.

***

Но несмотря на всю эту символику, связанную с браком, целомудрием и верностью, зритель — и тогдашний, и современный, все равно воспринимает этот полотно как гимн чувственной женской красоты. А что поделать — таков был талант Тициана, из-под его кисти все женщины выходили безумно привлекательными. Сочетание пристального взгляда девушки — глаза в глаза со зрителем, с ее наготой, сводит на нет все шифры, думать хочется только о любви.

Может быть, и хотел заказчик картины, чтобы она символизировала только брак — но вряд ли. Скорей всего, полотно предназначалось не для публичного показа, а только для его частных покоев. Чтобы показывать его юной жене и учить её, как она должна себя вести, и как выглядеть, и какими глазами глядеть на супруга, сочетая невинность и искушенность.