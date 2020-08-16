Мнение: Сталинские артели

16.08.2020, 11:18, Разное

Сейчас воскресенье, у профессиональных троллей выходной. Самое время вынести из комментариев спор об устройстве экономике при Сталине. Одна сторона утверждает, что сталинские артели были, по сути, той же бедной и подчинённой принудиловкой, что и колхозы. По мнению другой стороны, сталинский СССР был практически цивилизованным государством, в котором каждый мог создать собственное предприятие, чтобы начать выпуск, например, телевизоров:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/deistvitelno-li-kapitalisticheskaia-ekonomika-effektivna-5f3638a9670b436a577886c4#comment_463871283

Марат: Комбайны Нива и Колос. Помните такие? Наш председатель колхоза сдавал их на металлолом прямо в упаковке. Так как:

1) выполнялся план по сдаче металлолома;

2) новые комбайны по качеству были хуже старых, которые уже перебрали и были хотя бы на ходу;

3) планы на оснащение техникой приходили сверху и совершенно не учитывали реальную ситуацию, а скорее работали на показуху — вал по выпуску комбайнов.

Ну и все помним, что в Союзе не было товарно-денежного обращения и ничего, кроме ширпотреба, продать было нельзя? Шучу, конечно вы этого и не знаете, и даже понять не можете, дети капитализма.

Просто потрясающая эффективность.

Про свиней, которых откармливали хлебом из сельпо, помним? И всё равно не хватало ни зерна, ни мяса.

Нелепая экономика. Неудивительно, что Союз распался. Удивительно, что с такими относительно малыми потерями.

Сергейс: Марат, попробуйте поизучать социализм сталинского образца. И вы увидите, что то, что в СССР строили после 1953 года, социализмом и не пахнет. Это две разных системы. Именно поэтому произошел раскол с Китаем — китайцы в лоб сказали, что в СССР строится что угодно, только не то, что декларируется. Это жестокая правда, которую в основном не хотят принять даже те, кто родился в 1950-1960 годы.

И теперь где Китай, а где СССР и Россия?

Марат: Сергейс, в том то и дело, что после 1953-го года в Союзе попытались строить настоящий социализм по марксистско-ленинским догмам — с централизованным планированием и распределением, с полным отсутствием дублирования/конкуренции, с уравниловкой и с экспортом революции во внешней политике.

Сталинизм не имеет ничего общего с социализмом. Это сверхмонополистический капитализм, с единственным владельцем, — самим Сталиным, — в котором идеология служила лишь ширмой для удержания власти и контроля ресурсов. Не случайно, что при Сталине существовал свободный товарно-денежный обмен, деньги имели реальную стоимость (хоть танк покупай), а подавляющее число товаров производилось частными предприятиями (артелями и мануфактурами) и свободно продавалось на рынке.

Поэтому экономическая модель сталинизма и работала.

А как только попытались бред Маркса воплотить в жизнь по-настоящему, так получили экономику пещерного типа с натуральным обменом, с полной деградацией созидательного труда, ну и, соответственно, людей.

Курбаши: Сергейс, раскол с Китаем произошел идеологическим разногласиям, не по экономическим.

Ну а сейчас в Китае вполне себе капиталистическая экономика, где доля государства меньше трети. Наблюдаются основные признаки капитализма, эксплуатация наёмного труда и наличие частных средств производства.

Наконец, Китай обошел США по количеству миллиардеров.

Сергейс: Курбаши, вот я и говорю. То, что строили в СССР после смерти Сталина, ни разу не социализм.

Ещё раз: была обещана земля крестьянам и фабрики рабочим. Кто из крестьян получил больше двух квадратных метров? Я чуток утрирую, да — можно было иметь до гектара или двух. А что это есть?

Кто из рабочих был пайщиком своего предприятия? Ложь и обман.

Курбаши: Сергейс, коллективизацию провели при Сталине. Загнав большинство в колхозы и отобрав землю.

И индустриализацию тоже. Вы что-нибудь слышали о пайщиках ДнепроГЭСа? А скажем, Сталинградского тракторного?

Да за одно такое слово, пайщик госпредприятия, вам бы тогда живо намазали лоб зелёнкой.

Сергейс: Курбаши, когда загнали всех в колхозы, любой мог создать артель, и права артели были точно такие же, как у госпредприятия, в том числе на фонды. Артельщики были пайщиками не на словах, причем артель могла быть и сельскохозяйственной, и производственной. Первый телевизор в СССР выпускала Ленинградская артель. Пистолет-пулемет ППШ в Ленинграде во время войны клепала артель.

Что было бы с желающим создать артель в году так 1970-м? Заиметь любое средство производства, хотя бы в виде пая в предприятии? Была бы та же самая зеленка, как вы говорите.

Курбаши: Сергейс, артель по факту практически и не отличалась от колхоза. С обязательным планом, спускаемым сверху, с обязательным принятием директив от специального органа, ведавшего потребкооперацией. С нормированием зарплат, продажных и покупных цен, тарифов, номенклатуры выпускаемых товаров, с обобществлением средств производства. Ну а ежели уходил из артели, уходил без имущества, которое внёс.

Некоторым особняком стояли заготовительные артели, скажем, охотничьи. Но сие 1-1,5% от всех работающих в Cоюзе.

Лозунг «фабрики рабочим, землю крестьянам» так и не был воплощен. Точнее, крестьянам «мазнули» земелькой по усам, а потом её родимую в колхоз и артель (тот же колхоз). Ну а рабочим кусок Путиловского завода так никто и не отдал.

Сергейс: Курбаши,

1. Люди в артелях могли получать в разы больше занятых на госпредприятиях. Никто не мог им указывать, сколько получать. Это было бы грубейшим нарушением трудовой дисциплины и самоуправством.

2. Покупные цены на сырьё для артелей были точно такими же, как для госпредприятий. Снабжение фондированными материалами шло на абсолютно равных правах.

3. Номенклатуру выпускаемых товаров вообще никто не мог диктовать. В ленинградской радиоартели был начат выпуск первого в СССР телевизора. Его не существовало в номенклатуре товаров вообще.

4. Обобществление средств производства было сделано Никитой Хрущёвым. Именно при нём все артели и кооперативы были насильственно преобразованы в госпредприятия. С изъятием паев. Именно после этого появилась сказка о нетрудовых доходах. Именно при нём люди вырубали виноградники, сады и резали домашний скот и птицу в подсобных хозяйствах, чтобы советская власть могла гордиться теми самыми комбайнами, которые люди сдавали в металлолом, как здесь пишут. В некоторые года молоко из подсобных хозяйств составляло до 60 и даже больше процентов от имеющегося в стране.

План могли спустить, если артель занималась серьёзными делами. В том же Ленинграде у артели, делавшей ППШ, был план. Да. Оружие было совершенно необходимо. И спрос за план был по законам военного времени.

Курбаши: Сергейс, в своей статье «Экономические проблемы социализма» Сталин высказывает недовольство существованием коллективной собственностью и пишет дословно: «Слияние коллективной собственности с государственной неизбежно». Что, собственно, в дальнейшем и осуществили его сменщики.

Теперь о «неограниченных зарплатах».

Управление кооперации при СНК РСФСР 05 сентября 1944 года утвердило Положение о сдельно-прогрессивной оплате труда. Типовая шкала расценок была разработана Главным управлением кооперации, применительно к шкале аналогичных государственных отраслей.

А ещё ранее, 25.11.1939 года, ВСЕКОПРОМСОВЕТ установил «Порядок оплаты в кооперации». Оклады делились на 6 категорий в зависимости от объема валовой продукции. И председатель правления артели (считай, директор завода) с объёмом 300 тысяч в год имел оклад 600 рублей в месяц.

С объемом валового продукта 10 млн и выше, оклад составлял 1100 рублей в месяц. Причём в 1945 году средняя з/п рабочего и служащего согласно ЦСУ Госплана составляла 442 рублей.

То есть оклады с госпредприятия отличались несущественно. Это так «людям никто не указывал, сколько им получать?».

Устав артели в обязательном порядке содержал требования за счёт доходов артели оплачивать налоги, патентные сборы, выделять средства на расширение производства (забавно, правда, диктат прямой), осуществление мероприятий по технике безопасности, средств на создание фонда взаимного страхования, оплачивать отпуска. Не забываем, что простой по закону не оплачивался, в отличии от госпредприятий.

Нормы выработки, расценки и тарифные оклады, как я выше говорил, устанавливались государством.

Для руководства артелями существовали Советы кооперацией разных уровней, кои подчинялись Совету кооперации СССР и СОВМИНам союзных республик.

Планы для артелей в обязательном порядке утверждались вышестоящими Советами кооперации. Чиновниками. И являлись частью единого народно-хозяйственного плана СССР.

Как и поздней с колхозами, когда планы утверждались горкомами, обкомами и крайкомами партии. Да по другому и быть не могло. В стране в то время артелях и колхозах работало до 40% населения и вдруг они вне плана?

Я экономист в том числе советский и знаю, что почём.

Согласно Марксу и Ленину, послевоенный строй как раз много ближе к социализму, признаки которого выведены этими классиками.

Сергейс: Курбаши, видите, как интересно вы пишете. И давили артельщиков, и запрещали, и указывали им, и чего только не делали. А всё равно: «в то время артелях и колхозах работало до 40% населения».

Курбаши: Сергейс, факт есть факт. Артель и колхоз — близнецы братья, а не аналог частной лавочки, которые были, скажем, при НЭП. Люди работали там, где было можно, и куда смогли устроиться, ибо о всеобщей занятости, как, допустим, в 1960-е и позднее, при Сталине можно было только мечтать.

Линда: Сергейс, что касается Китая, бедных стало на 94% меньше: Китай за 42 года вывел из нищеты более 740 млн человек. Поскольку распределение благ в Китае осуществляется КПК, при полном разнообразии форм собственности.

Именно в 1978 году начались реформы в Китае, и начались они с сельского хозяйства, с организации фермерских хозяйств, земля которым первоначально передавалась в долгосрочную аренду. Далее был перешли к частной собственности в промышленности, опять же под контролем КПК.

Новая экономическая политика, введённая в СССР в 1922 году, была прообразом китайского пути развития. Ленин говорил, что НЭП – это надолго.

В 1928-1933 годах провели коллективизация, НЭП отменили. И, — совпадение или нет — разразился массовый голод 1932-1933 годов.

Сергейс: Курбаши, при сталинском количестве новых производств и строек было некуда устроиться?

Ну, да, финансовых директоров много не надо было. Точно. Неубиваемое свойство человека – искать, где лучше. Потому сорок процентов работоспособных не находили ничего лучше, кроме как работать в артелях.

Линда, голод — не совпадение. Голод — естественное закономерное следствие. И мы тоже их пожинаем и долго ещё будем пожинать.

Но если бы мне дали выбор, я выбрал бы социализм сталинского образца. Вы пишете, что размер зарплат регулировался? Зато ненасытные свиные хари не могли в одну морду присваивать результаты труда сотен и тысяч людей, как это сплошь и рядом происходит сейчас. Вы пишете, что регулировали снабжение? Зато все были в равных условиях по отношению к дефицитному сырью. А уж что производить, все решали сами. Люди в нищей деревне собрались втроём, у одного была лошадь с телегой, у другого сепаратор, у третьего не помню, что-то ещё. За один день создали артель и начали выпуск лимонада. И через всего три года деревня ожила.

Что касается Китая, то они оказались просто умнее.

Марат: Линда, увы, голод был следствием индустриализации, которая была нужна для перевода страны в мобилизационный режим. Тут сыграл фактор внешней угрозы.

Линда: Марат, вы хотите сказать, что в 1922-1928 годах угрозы не было? А после 1928 года она появилась?

С 1922 по 1932 СССР поддерживал с Германией довольно ровные отношения. Успешно развивалась советско-германская торговля. В 1931 Берлин предоставил СССР долгосрочный кредит на 300 млн. марок. Доля Германии в импорте СССР выросла с 23,7% в 1930 г. до 46,5% в 1932 г. СССР занимал первое место в германском экспорте машин – в 1932 году 43% всех экспортированных машин было продано в СССР.

Курбаши: Сергейс, вот потому что Китай оказался умней, он и не выбрал сталинскую плановую мобилизационную экономику. А выбрал чистый рынок, ибо у него и госпредприятия, грубо говоря, акционерные общества.

Что касаемо безработицы, то биржи труда закрылись в СССР в 1930 году. Но в сельской местности, альтернатива была небогатая: либо колхоз, либо артель, что одно и тоже. А поскольку СССР того времени была по большей части крестьянской страной, отсюда и 40% работников занятых в объединениях с коллективной собственностью.

Сергейс: Курбаши, так всё-таки биржи труда закрылись еще в 1930, за двадцать лет до смерти Сталина? Может, они закрылись потому, что государство махнуло рукой на безработных?

Альтернатива была. Можно было начать работать, получать достойные деньги за свой труд и самому устроить свою жизнь. Это в социализме после 1960 года её не стало. Номинально можно было устроиться на какое-то госпредприятие, прождать полжизни квартиру и к годам так пятидесяти начать жить. Но не рассказывайте мне сейчас про бесплатные квартиры, я всю эту историю знаю не из книжек.

Курбаши: Сергейс, была же безработица. Альтернатив у сельских жителей было две. Колхоз или артель, что одно и тоже, любо бегство в города. Что само по себе не так просто. Чем этот социализм при Сталине отличался от такого же при Брежневе?

Сергейс: Курбаши, тем, что вы могли гораздо более быть себе хозяином. Артель — это всего два человека. Если вы не можете создать артель вообще (при Брежневе и компании) и заниматься тем, чем хотите, и так, как хотите, ваш выбор только идти туда, куда можно. В колхоз или в город.

Вам пришла в голову идея телевизора? В артели вы можете её осуществить. Сами. Собрались и решили: что вам нужно, кто что будет делать. Всё. На заводе вам необходимо разрешение министерства. Вы потратите годы на его получение. Или всю жизнь.

Не говорите, что это не так. В послевоенном СССР загублены миллионы революционных открытий и решений. И только система в этом виновата. Ну и, соответственно, люди, которые ее создавали и поддерживали.

Курбаши: Сергейс, было иначе. Пришла идея телевизора? Добро пожаловать в местный совет кооперации, согласуй план, согласуй и выбей фонды, если будут, получи на то разрешение вышестоящей организации. Согласуй фонд зарплаты, заплати налоги, фонд страхования. Вспомните, что выше писал.

Сильно сие отличается от научных тем в НИИ и приданных ему опытных производств?

И не забудем слова вождя, который в любом случае прекратил бы сие безобразие в виде коллективной собственности.

Сергейс: Курбаши, я просто не могу верить, что надо было вот это делать:

«Добро пожаловать в местный совет кооперации, согласуй план, согласуй и выбей фонды, если будут, получи на то разрешение вышестоящей организации. Согласуй фонд зарплаты, заплати налоги, фонд страхования».

У вас получается, ещё продукции нет, а уже всё уплати. Да еще и разрешение на производство получи, то бишь одобрение плана.