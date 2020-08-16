«Расстрельный пистолет взял?»

16.08.2020, 11:10, Разное

Защитой режима А.Г. Лукашенко занимается зондеркоманда. Репортаж нашего спецкора, которого ОМОН обещал, шутя, закопать в лесу под Минском.

Мое лицо прижали сапогом к асфальту в городе-герое Минске под кинотеатром «Аврора». «Аврора» стоит на горке, с нее открывается хороший вид на останавливающиеся внизу, на улице Притыцкого, военные машины, автозаки и желтые автобусы «Минсктранса», которые днем привычно ходят по мирным маршрутам, а по вечерам теперь используются для складирования и перевозки людей в тюрьмы. В одном из этих автобусов вот-вот увезут и меня, но я пока об этом не знаю… А потому спокойно, хотя и не без некоторой радости, слежу за тем, как мимо силовиков по Притыцкого движется поток частных машин и сигналит-сигнали-и-и-и-и-и-и-и-и-ит — беспрерывно ездит опричникам по ушам. А им ведь стоять там и терпеть все это до поздней ночи, пока не закончат очередную акцию устрашения граждан…

Хаотичные задержания и избиение людей в Минске во время ночных акций 10 августа. Фото: EastNews

Накануне в этом районе, у метро «Пушкинская», людей жестоко били и забрасывали светошумовыми гранатами. Один человек погиб, и теперь внизу на дороге лежит много цветов. (К следующему утру коммунальщики цветы уберут, но потом их станет еще больше.)

Я подошел к «Авроре», чтобы обсудить с двумя сидевшими напротив входа на лавочке местными жителями, парнями лет 30, последние новости белорусского сопротивления: и грустные, и абсурдные, но чаще — вдохновляющие. И заодно сфотографировать на смартфон глупеньких срочников внутренних войск, присланных охранять «Аврору». Худобу прижавшихся друг к другу щитами бойцов ВВ не могла скрыть и натянутая на них тяжелая амуниция цвета хаки. Против кого их прислали сюда воевать?

Позже, в пятницу, 14-го, один из таких же напуганных парней опустит перед протестующими щит на площади Независимости и, кажется, чуть не заплачет, когда в ответ, приговаривая «спасибо, спасибо вам», его станут обнимать девушки, пришедшие к дому правительства с цветами в руках.

ОМОНовец у дома правительства опустил щит перед людьми. 14 августа 2020 года. Фото: Еврорадио

Рядом на площади, которая до этого, с 9-го до 13-го, наглухо перекрывалась, будут стоять перед домом правительства еще тысячи людей и безнаказанно заклинать милиционеров и военных: «Братья! Братья!»

Во главе колонны на площадь придут рабочие Минского тракторного завода, а по всей Беларуси к забастовке присоединятся уже десятки предприятий разного размера и профиля: от жодинского БелАЗа и мозырского НПЗ до Минского маргаринового и Жабинковского сахарного завода.

И люди эти, чью жизнь при Лукашенко совсем не назовешь сахарной, не будут просить для себя ни прибавки к зарплате, ни вообще ничего такого, а потребуют только двух вещей: честных выборов и прекращения террора.

С остальным можно будет разобраться только после падения этого режима. И это должна быть не революция.

Именно поэтому основными методами борьбы с жестоким малокультурным хамом, узурпировавшим власть с особой наглостью (это не эмоциональная формулировка, а результат математического анализа.— Прим. ред.), белорусские граждане выбрали забастовку и мирные стояния у дорог и на площадях — с цветами в руках.

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Но тогда у нас был вечер 11-го, примерно 20.30. Я продолжал разговаривать с двумя парнями, еще несколько десятков жителей улицы Притыцкого стояли чуть выше на горке — с цветами, шариками и белыми лентами.

«Ребята, а вы нас сегодня бить будете?» — шутили парни с вэвэшниками. Чуть дальше, а также внизу, у обочины дороги, стояли омоновцы в черном —

мои собеседники вычислили по нашивкам, что те приехали бить минчан из 1-го и 4-го регионов (Брест и Гродно)… Ну, тут ничего нового: эту практику многие испытывают на своей шкуре и в России, ответил я.

Никаких даже формальных оснований для этой атаки не было: никто ничего не делал и даже не кричал. Но для террора, который силовики устраивают в эти дни на улицах страны, и не нужны основания. Наоборот, судя по действиям опричников, сверху им дана установка как раз молотить всех именно что без разбору — чтобы боялись даже просто на улицу выйти там, где собирается хотя бы небольшая толпа.

Опричники быстро поднялись наверх и стали направо и налево, как бурьян, колотить людей палками.

Мои расторопные собеседники моментально сбежали, а я стал снимать на мобильный, как несколько черных били по голове мужчину, стаскивая его с горки вниз.

Фото: EastNews***

«Это было немного глупо с твоей стороны», — скажут мне потом опытные белорусские друзья-журналисты, фотографируя для истории мои побои. Но я ведь и сам в момент съемки понимал, что это неосмотрительно, но сопротивляться себе не мог.

Я журналист, на моих глазах бьют по голове человека, и может, его вообще сейчас убьют… Поэтому я стою и снимаю. Да, стараюсь делать это незаметно, но ведь и картинка должна быть отчетливой. Конечно, меня засекли.

И вот уже от толпы черных отделяется один, еще один бежит с другой стороны, и я понимаю, что расписание этого вечера составлять для себя буду уже не я. Успеваю сказать им: «Я иностранный журналист, остановитесь», — но в ответ жестко получаю по голове и еще пару ласковых: «Да мне … (пофиг), кто ты! Журналист тем более, … (блин)! Телефон отдал, … (блин)!» Бейджик срывают, сбивают очки, кричат: «Руки за голову, … (блин)! На землю, … (блин)! На колени!» Кладут лицом в асфальт, потом поднимают и ведут в желтый автобус «Минсктранса». Приехали*.

***

…Я лежу лицом вниз на полу автобуса, и омоновец сначала орет мне:

«Голову в пол, журналист, … (блин)!», потом — удар кулаком в спину и — «Голову вправо, я тебе сказал!», потом удар и — «Голову влево!». Потом смеется.

Следом одного за другим в автобус затаскивают еще то ли двоих, то ли троих мужчин — я их видеть не могу, только слышу крики и голоса — и одну женщину. Еще один мужик уже лежал на полу, когда туда же толкнули меня.

Автобус большой, да и людей можно посадить в кресла, но это, наверное, не соответствует кодексу поведения белорусской зондеркоманды.

Людей кладут одного на другого прямо на пол, мне на ноги бросают другого мужчину, на того кладут еще одного… Только женщине, кажется, позволили ехать стоя. По крайней мере, ей каратели не кричали «Голову в пол!», и она смогла вести с ними какой-никакой «диалог». Когда гражданка несколько раз безответно спросила, за что ее задержали, сотрудник ОМОН Беларуси наконец ответил: «Заткнись, … (блин), мокрощелка! Заткнись, с…, пока я тебя не заткнул!»

Она все тем же спокойным голосом ответила омоновцу, что, в общем, слушает такое всю свою жизнь, и в этом смысле «ты меня ничем удивить не сможешь», и назад получила потоки грязи уже из нескольких источников. К счастью, ее не били, кажется.

Пообещали изнасиловать. Пояснили: у них «70 парней мается». «Щас приедем, и по кругу, тебя, с…, пропустим».

Нас всех пообещали отвезти в СИЗО Жодино.

***

Позже, 14-го августа, из СИЗО на улице Окрестина выпустят журналистку телеканала «Белсат» и сразу отправят в больницу — с подозрением на разрыв яичника. Она расскажет о побоях. А журналисты tut.by сделают обзорный материал под заголовком «Черепно-мозговая травма, вывих плеча и разрыв печени. С какими травмами привозили пациентов в минскую Больницу скорой помощи».

Но фотографии чудовищно избитых ментами людей появятся уже после первых двух дней протестов.

После избиения силовиками в больнице скорой помощи. Фото: Вадим Замировский / Tut.By

Так что я лежал на полу и просто спокойно готовил себя к тому, что придется терпеть боль и, наверное, потом долго стоять навытяжку в изоляторе с поднятыми за головой руками или на коленях, тоже руки за головой.

Хорошо, думал я, что накануне мне как раз удалось поговорить с только что выпущенным из застенков режиссером клипов Алексеем Тереховым, который сказал, что стоять их заставили 7 или 8 часов, и за каждое движение или слово — били. Так что я пока молчал и не двигался.

Я был настроен на долгое терпение, и мне в этом смысле было легче, чем если бы я на что-то надеялся. Волновало только то, что мои близкие, провожавшие меня в Минск как на войну, долго не узнают, что со мной.

ПРОДОЛЖЕНИЕ