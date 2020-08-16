Мнение: Мотивация без короны

16.08.2020, 11:06, Разное

Много лет читатели обращают ко мне прямые (в письмах) и косвенные (в своих постах) вопросы.

Как же снять корону? Почему же не получается?

В общем, если вы думаете, что я объясню и все снимут, то вы мне очень льстите.

Были и поумней меня психологи, а осчастливить человечество не смогли.

Так что даже если единичные какие-то случаи есть, когда люди, почитав мой блог, уменьшают корону, это уже прогресс.

Ни на что больше я и не рассчитываю, у меня адекватная планка притязаний.

Массового просветления и снятия корон при моей жизни точно не случится, а отдельные случаи были и до меня.

Но я все равно буду этим заниматься, поскольку такая у меня судьба.

Каждому отдельному случаю избавления от корон я рада и такое вижу.

Также я вижу, что мешает большинству снимать короны или помогает растить.

И среди прочего такая вредная штука как иллюзия мотивации. Или мотивация иллюзиями.

Вот вчера в комментариях к прошлому посту у одной девушки это явно было заметно, но я и в ленте это часто вижу и еще чаще в письмах. Как вы мотивируете себя несбыточными вещами и считаете, что это безопасно.

Это, в общем-то, обычная вещь для короны – создавать видимость своей пользы, иначе бы ее никто не надевал.

Вот у вас упадок сил, а подрастите корону, появятся силы жить дальше.

За счет чего, не важно. Как наркотик создает вам удовольствие за счет ваших же ресурсов, а потом вы расплачиваетесь огромными процентами, так и корона.

Но иллюзия мотивации – это такая ловушка, в которую попадаются почти все.

Вы можете годами пытаться снять корону, не замечая, что сами ее растите каждый день.

Вред короны в том, что вы думаете, будто общаетесь с ней в своей голове и на жизнь это не влияет.

Вот просыпаетесь вы утром и вставать вам не хочется. А на работу нужно.

Вы начинаете перебирать все, что может вас с вашей кровати поднять.

Кофе в кафе у работы, симпатичный коллега или симпатичная, интересная задача, которую вам может быть даст шеф или даже премия, которую вам могут выдать сюрпризом, это не исключено. А еще новые кроссовки, которые пришло время надеть и чувствовать себя очень круто. Вот это все вы собираете и выжимаете из этого силы встать. И даже собраться на работу.

И большая часть этих “мотивашек” или все – мусор для корма короны. Так вы подкармливаете свою корону каждый день, раз в пару часов, а потом жалуетесь, что она у вас не снимается.

Кофе в кафе у работы стоит очень дорого и не такого уж хорошего качества, вы будете переживать, что потратили сумму своего обеда на один стаканчик, и покупаете вы его, в основном, чтобы завалиться вальяжно и дать всем понять, что вы – гламурная штучка. Еще и опаздываете, пока стоите в очереди таких же позеров как вы. То есть за пару минут триумфа вы получаете стресс, когда допиваете и вспоминаете, что вы совсем не гламурная штучка, у вас нет денег нормально поесть в обед и долг соседке отдать вы не можете. И вы с высоты своей иллюзии вы шмякаетесь о землю.

Если зарплата у вас больше, вместо кофе поставьте такси бизнес-класса, на котором вы заруливаете на работу, или другие понты, это не важно. Мотивировать себя любыми понтами – это кормить корону.

Симпатичный коллега. Еще лучше.

Когда вам не хочется вставать с кровати, вам кажется, что все методы хороши. Но симпатичный коллега знать вас не хочет и давно уже сворачивает, завидев вас в коридоре. Или если вы пока не задолбали его, если он приветливо улыбается вам при встрече, все равно подумайте, чем вы себя мотивируете? Иллюзией, что между вами что-то есть, когда ничего нет. Ожиданием, что он что-то скажет, когда вы столкнетесь в лифте, но вы либо не столкнетесь, либо он ничего не скажет, либо скажет что-то вроде: “Все в порядке?”, увидев как вы уставились на него в ожидании.

Вы мотивируете себя тем, что вне ваших границ, что вы не можете себе обеспечить сами. Если в случае с кофе вы хотя бы физически могли его пойти и купить, пусть и увеличивая сумму долга, то в случае с симпатичным коллегой вы не можете взять у соседки в долг.

Зато можете у короны.

И вы можете пойти даже дальше. Вы можете написать коллеге сами, потому что стресс от ожидания слишком велик. “Привет! Идем обедать?” И если вы раньше не пользовались этим, коллега от удивления ответит что-то очень приветливое: “Привет! Как жаль, что я уже пообедал((” Или еще лучше: “Давай минут через двадцать?” И сердечко от подарка короны с волнением забьется. Покажется, что это что-то вроде мини-свидания, лиха беда начало. И померещится, что он сделал шаг навстречу, хотя всего лишь не смог отказать. Через пятнадцать минут будет уже тошно, что он не торопится, и тревожно от мысли, что он вообще забудет про свое приглашение. Приглашение? Свое? Это не его приглашение. И вообще не приглашение, а ваша просьба.

Интересная задача, которую вам могут дать – тоже так себе мотивашка. Если это единственный мотив, то опираетесь вы на внешний локус, мимо границ шарите в поиске опоры и если вам не повезет, будете чувствовать себя разочарованным и злым. В короне вам показалось, что вы можете на это влиять, что вы этого достойны, а окажется, что нет.

Премия, которую вам никто не обещал, тем более. Но даже если и обещали, лучше не рассчитывать на это так, будто можете пойти и взять.

Что касается новых кроссовок, надеть их, конечно, в ваших границах, если это ваши кроссовки, а не соседа. Но если вы представляете, как эти кроссовки все поменяют в вашем имидже и как круто вы вырастете над собой, надев их, это уже мотивашка от короны. Никто скорее всего и не заметит ваши кроссовки на работе, всем наплевать, что у вас на ногах. Вам придется специально обратить на это чужое внимание, будто вы выпрашиваете комплимент.

Вот когда люди с щипцами огорчаются, что не могут отследить, как вытаскивают щипцы, они почему-то не хотят обратить внимание, что до щипцов они ждали, а ждали, потому что уже запланировали. Запланировали то, что зависит не от них.

Привыкая себе мотивировать кормом для короны, не нужно удивляться, что энергии все меньше, а корона все больше.

Люди обмениваются в интернете такими мотивашками и рассказывают, как круто было найти вот такой стимул.

Где вы нашли стимул? В чужом кармане?

“Стимулы” такие описываются на подъеме короны, а когда корона падает, не рефлексируют, что сами ее и вырастили, а описывают внешние атаки. Кофе слишком дорогой (проклятые буржуины), коллега продинамил с обедом (мужчины-козлы), задачи скучные, премию не дают (оборзевшее руководство), кроссовки новые никто не заметил (равнодушные люди). И это еще мелкие разочарования, а если вы мотивируете себя чем-то глобальным, не зависящим от вас, то и разочарование будет глобально.

Если вы замените непонятное слово “мотивация” понятным словом “планы”, отделить мусор будет легче.

Мотивировать себя иллюзиями нельзя, это почти так же вредно, как делать фальшивые деньги. Полный карман купюр, но них ничего не купишь, а если забудешься и попробуешь купить, тебя арестуют.

Мотивировать себя можно только своими реальными планами.

План – это то, что в ваших границах, то, что зависит только от вас, что может сорваться исключительно из-за форс-мажора, что требует только ваших усилий.

Вот чем нужно себя мотивировать.

Мозг так и устроен, чтобы отпускать энергию на конкретные планы.

Мотивация нормальная – это планы и есть.

Просыпаетесь вы утром и вам не хочется вставать, потому что нет никаких планов, которые бы вас вдохновили. Если бы был план, который вам нравился бы, вы бы вставали бодро.

Надо жить так, чтобы каждое утро были планы, а желательно еще с вечера на следующий день, тогда будет приятно ложиться спать, не будет ощущения истощения и стресса вечером и лихорадочного поиска эмоций или выпивки. Режим станет лучше.

Но до того, как вы научитесь каждый вечер иметь вдохновение на следующий день, надо слезть с пожирания простых углеводов.

Не говорите, что сначала нужны интересные планы, а уж потом вы перестанете мотивировать себя мусором.

Здесь все как с диетой. Полезная еда ест у всех, кто есть вредную, но она кажется безвкусной. Поэтому в период перестройки организма нужно просто привыкнуть обходиться без кайфа и постепенно научиться получать удовольствие от того, что полезно и приносит энергию.

Вы встаете утром и в окно смотрит солнце, пришел еще один день, вы молоды и здоровы. Относительно, конечно. Всегда есть те, кто моложе и здоровей, но если вы пока не одной ногой в могиле, значит относительно молоды. Вы живы, вы дышите, вы можете двигаться и будете двигаться весь день. Чем не мотивация?

Невкусно, это понятно. Но надо привыкать.

Вы умоетесь и оденетесь. Девушки могут даже сделать макияж. Чем не мотивация? Разве это не интересно, привести себя в порядок? Можно творчески подойти к выбору одежды. Не надо представлять, как все будут в ахуе от вашей красоты. Никто не будет, но вы можете привести себя утром в порядок, и это неплохо.

Вы выпьете на работе бесплатный кофе или сделаете полезный чай, принеся заварку с собой. Вы не гламурная штучка, но умеете и на маленькие средства жить приятно и красиво, а это очень дорого стоит. Очень дорого стоит умение извлекать удовольствие из самых скромных средств. Не из иллюзий, а из реальных скромных средств. Вы можете даже гордиться тем, что умеете быть устойчивым и счастливым, не ноете и не погружаетесь в апатию при столкновении с трудностями. И радость от уменьшения долга у вас больше, чем радость от дешевых понтов.

Вы встретитесь с симпатичными коллегами, их будет много, а не один, и все они по-своему симпатичны. Вам ничего особенного от них не нужно, вы рады их видеть и работать с ними. Чем не мотивация?

Вы постараетесь найти новый подход к тем задачам, которые есть. Но и старый подход стоит оттачивать дальше, любой работающий подход – это уже хорошо.

Вот такими простыми вещами надо себя мотивировать. Надо слезать с наркотиков, перестать выбивать энергию с помощью кормления короны. Надо получать то, что есть и отрабатывать. Тогда энергии постепенно станет больше.

Долги благодаря разумной экономии выплатятся и появятся деньги на кафе, без понтов, симпатичные коллеги будут симпатизировать, задачи станут интересней, премии вырастут, а новые кроссовки будут вызывать одобрительные комментарии тех самых симпатизирующих коллег. Но вы и тогда не должны мотивировать себя тем, что от вас не зависит, но можете принимать как приятные бонусы и щедрость жизни.

Привычку жить без короны надо формировать.

А если вы привыкли мотивировать себя только тем, чего у вас нет и скорее всего не будет, что никак не зависит от вас, то как вы вообще можете спрашивать меня: почему не получается снять корону?

Или еще лучше: корону снять получилось, а прогресса нет.

Получилось, как же. Свежо предание.

У снявших корону и научившихся жить без нее, прогресс есть всегда. И еще какой.