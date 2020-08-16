 

“За такие нарушения должно быть наказание”. Климкин заявил, что выдача Беларусью РФ боевиков ЧВК “Вагнер” является нарушением международного права

16.08.2020, 11:01, Новости дня

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выдача Беларусью России боевиков частной военной компании “Вагнер” является нарушением международного права. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“За такие нарушения должно быть наказание. Не знаю, как собирается построить свою линию украинское руководство, это могут быть отдельные санкции или присоединение к санкциям ЕС, или и то, и другое. Главное – чтобы это были меры против белорусского руководства, а не белорусов, которые борются за свою свободу. Это может быть и что-то более весомое и креативное”, – отметил Климкин.

По его словам, не делать ничего нельзя.

“Это было бы пощечиной всем героям, волонтерам, просто всем, для кого война на Донбассе – часть их жизни. Отношения с [президентом Беларуси Александром] Лукашенко после выдачи боевиков не могут быть, как раньше. А обвинения с его стороны в дестабилизации ситуации из Украины – это оскорбление всем нам, всем украинцам. Искренне надеюсь, что наша реакция не будет “на уровне слов и заявлений”, – добавил экс-глава МИД.

Видача Лукашенком Росії бойовиків ЧВК Вагнера, які воювали на Донбасі, є порушенням міжнародного права. За такі…

Posted by Pavlo Klimkin on Laupäev, 15. august 2020

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Газовая отрасль Германии поддержала решение Дании по «Северному потоку – 2»

27.07 / База с военными США подверглась ракетному обстрелу в Ираке

05.08 / Адвокат заявил о слежке за Сафроновым с осени 2019 года

01.08 / Россия открыла границу с Абхазией

15.08 / Опубликовано видео с возможным моментом гибели демонстранта в Минске

13.07 / ВВС Израиля объявили о новой эре в истории воздушного спецназа

08.08 / Киев и восемь областей не могут ослаблять карантин – Минздрав

06.07 / На севере Китая зарегистрировали случай заражения бубонной чумой. Власти объявили режим опасности

25.06 / Путин заявил о нежелании западных политиков говорить правду о Второй мировой войне

07.08 / Началась загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока №1 на Белорусской АЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска