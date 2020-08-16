 

В Сан-Франциско развернули бело-красно-белый флаг в поддержку Беларуси. Видео

16.08.2020, 11:01, Новости дня

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

МИД Украины заявил, что “в целом разделяет позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов в Беларуси”, и выразил “чрезвычайную обеспокоенность” случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении митингующих и представителей СМИ.

видео

Видео: Huh It’s Denis / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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