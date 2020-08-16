Мнение: Диалог

16.08.2020, 10:54, Разное

И еще один момент, который позволяет и даже обязывает проводить аналогии между Белоруссией и Россией. Любая диктатура сталкивается во время протестов и беспорядков (особенно в ситуации, когда она в силу разных причин неспособна их задавить привычным террором) с одной и той же проблемой. Ей не с кем вести диалог, чтобы решить проблему миром. Даже если вдруг власть решит пойти на какие-то уступки, непонятно, с кем именно о них вести диалог.

Проблема в том, что диктатура всегда до белой кости зачищает политическое пространство, выжигает каленым железом любой намек на организованную оппозицию. То, что выдается за нее, в расчет, конечно, брать не приходится – этих клоунов и петрушек для того и разводят, чтобы имитировать, но и только.

В итоге в Хабаровске протест идет второй месяц, разговаривать не с кем. Давить протест во-первых, рискованно, во-вторых, банально нечем. По логике нужно договориться и по рукам. Не с кем. Лукашенко сегодня тоже мог бы начать какой-то политический процесс, переговоры, торговлю – но он сам зачистил поляну до хрустящей корочки.

А потому в подобных ситуациях выбора не существует. Либо протест выгорает сам, либо он становится источником распада власти – локального, как в Хабаровске или тотального как в Белоруссии. Выход понятен – создание конкурентной политической среды. Но тогда это будет уже не диктатура. А эти ребята в принципе не способны существовать в конкурентной среде, они могут демонстрировать свое величие только в режиме монолога.