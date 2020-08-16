Медики: Изменения в голосе человека могут предупреждать об опасной болезни

16.08.2020, 10:53, Разное

Если человек начинает разговаривать в не характерной для него манере, медленно или очень тихо, то такие изменения голоса предупреждают о том, что необходимо обратиться к врачам. Специалисты напоминают, что подобные изменения часто являются следствием отмирания нервных клеток в определенных частях головного мозга и сигнализируют о наличии опасного процесса.

Доктора считают, что слишком «мягкий» голос может оказаться первым симптомом болезни Паркинсона. Подобные преобразования часто вызываются развитием брадикинезии – неврологического процесса, при котором замедляется моторика частей тела. Работники Американской ассоциации по борьбе с болезнью Паркинсона сообщают, что с самого начала голос может быть очень громким либо мягким, после исчезать вообще. Также отмечают утрату нормального изменения эмоциональной окраски и громкости голоса, речь становится монотонной. Эксперты заявляют, что такие перемены голоса и речи одни из частых симптомов болезни.

Одним из советов является внимательное отношение к переменам двигательных функций, что поможет вовремя обнаружить недуг. Тремор, скованность мышц – распространенные симптомы болезни Паркинсона.