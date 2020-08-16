Личное: Унитазный ёршик

16.08.2020, 10:50, Разное

До какого же дна опустился унитазный ёршик Александр Григорьевич, что стал стал угрожать своему народу российской армией!

Что, бузотёры, вышли на улицу? Бастуете, западные наймиты? Хотите жить хорошо? Вот вам, твари — я позвонил Путину.



Фото: Соцсети

Он сказал, что окажет помощь в рамках ОДКД войсками!

То есть, ещё две недели назад этот унитазный ёрш рассказывал всем, что российские солдаты проникли на территорию Беларуси. Арестовал транзитников, следующих в Стамбул, выдал их за российских боевиков, а теперь пугает людей российской армией.

Сразу скажу, что унитазный ёрш соврал. Рамки ОДКД подразумевают лишь иностранную интервенцию.

Если на Беларусь нападёт Украина, Польша, Литва, ещё кто-нибудь, российский Ваня встанет плечом к плечу с белорусом Гришей.

Но ни один российский солдат не станет стрелять в белоруса. Ни один генерал не посмеет отдать подобный приказ, не говоря уж о президенте Путине.

Россия — за народ Беларуси.

В Кремле уже опровергли предсмертный бред Лукашенко. Ни о каком подавлении протестов российской армией речи в телефонном разговоре не шло.

Да и кто такое себе может вообразить? Только если ты — унитазный ёршик.

Пугать свой народ тем, что ты позовёшь иностранную армию, которая тебя защитит, а народ измордует — просто унитазное дно. Я расцениваю такие слова как попытку рассорить два братских народа.

Будете плохо себя вести, белорусы, мне Путин поможет войсками — эту мысль высказал унитазник в отчаянии удержаться у власти.

Нет, пришла пора ёршик выбросить. Этот — совсем уже в своём говне извалялся.