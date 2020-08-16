Цепкало допустил отъезд из Польши в Вильнюс

16.08.2020, 10:48, Новости дня

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который сейчас находится с семьей на Украине, не исключил, что после отъезда в Польшу они направятся в Вильнюс.

«Да, скоро очень переедем. Ждем справку, чтобы в карантин не попасть», – сообщил Цепкало РИА «Новости», отвечая на вопрос о намерении уехать в Польшу с Украины.

Политик добавил, что сейчас он с семьей находится в Киеве. «Мы сейчас вместе, слава богу. [Жена и дети] только приехали», – сказал он.

После Польши, по словам Цепкало, они могут уехать в Вильнюс, где сейчас проживает кандидат в президенты от оппозиции на прошедших выборах в Белоруссии Светлана Тихановская.

«Поедем дальше туда, наверное», – сообщил Цепкало, смеясь.

При этом он подтвердил, что поспешный отъезд его жены и детей из РФ связан с заведенным на него уголовным делом.

«Не спала всю ночь, спать хочу», – сказала сама Вероника Цепкало, отметив, что «в целом» чувствует себя хорошо.

По словам главы семейства, на границе никаких угроз в адрес его близких не поступало. «Их просто продержали очень долго, но отпустили», – сказал он.

Напомним, семья Валерия Цепкало уехала на Украину вслед за ним. Сообщалось, что его жену и детей более трех часов удерживали ночью на погранпереходе Троебортное во время перемещения по нейтральной полосе из-за «метки в базе».

Кроме того, стало известно, что Цепкало с семьей из Киева намерены уехать в Польшу. В Варшаве Цепкало собирается встретиться с «очень влиятельными» политиками из Вашингтона.

В субботу Цепкало объявили в розыск в России, в Белоруссии на него возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере. Цепкало сообщил, что уже находится на Украине.

Напомним, в июле Цепкало покинул Белоруссию и прибыл в Москву. Позже он сообщил, что покинул республику, так как там есть «серьезная угроза его безопасности».