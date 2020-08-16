Площадь Независимости в Минске оцепили перед митингом в поддержку Лукашенко

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16.08.2020, 10:48, Новости дня

Площадь Независимости в Минске, где в 12.00 (совпадает с мск) пройдет митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, оцепили металлическими ограждениями, движение транспорта ограничено.

Кроме того, ближайшая станция метро «Площадь Ленина» закрыта на вход и выход. Автомобили направляют в объезд, передает ТАСС.

Проживающих в расположенной в районе площади гостиницы Минск попросили не открывать окна. Рядом с площадью Независимости дежурят усиленные наряды сотрудников милиции. В центр столицы стягивают колонны автобусов с людьми.

Напомним, провластная общественная организация «Белая Русь» сообщила, что запланировала на воскресенье, 16 августа, проведение «митинга солидарности» в поддержку Лукашенко.

На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб.



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