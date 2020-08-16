Послание от Елизаветы II и цветы от принца Чарльза: как британская королевская семья отметила важную историческую дату

16.08.2020, 10:31, Разное

Члены британской королевской семьи продолжают посещать важные мероприятия, одновременно стараясь соблюдать социальную дистанцию и правила безопасности. Так, вчера в графстве Стаффордшир в Национальном мемориальном дендропарке прошли торжества, посвященные 75-й годовщине капитуляции Японии перед союзниками. Отметить памятную дату парк пришли принц Чарльз Уэльским и герцогиня Камилла Корнуолсская, а также премьер-министр Борис Джонсон. Они провели встречу с 40 ветеранами, которые поделились своими воспоминаниями о тех событиях давно минувших дней.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла

Принц Чарльз, герцогиня Камилла Корнуоллская и Борис ДжонсонЕе Величество королева Елизавета II на торжестве не присутствовала, но передала присутствующим слова благодарности:

Сегодня мы отмечаем 75-ю годовщину особого Дня Победы, ознаменовавшего для союзников окончание Второй мировой Войны. Те из нас, кто помнит окончание кампании на Дальнем Востоке — были ли они на передовой или ждали новостей дома — никогда не забудут то переполнявшее нас всех чувство облегчения и счастья.Мы благодарны всем тем, кто боролся вместе с нациями-союзниками. Ветераны Второй мировой войны

Более пространной оказалась речь принца Чарльза, которую он зачитал уже в дендропарке:

Тех, кто воевал на Дальнем Востоке, слишком часто называли “Забытой армией” в Забытой войне. Многие солдаты, медсестры и другие представители личного состава испытывали разочарование и злость от того, как с ними обращались, когда они наконец вернулись домой с войны — войны, которая, с точки зрения общественности, закончилась 8 мая 1945 года. Сегодня, в этом священном месте, давайте торжественно заявим, что они и те ветераны, кто еще живы, не забыты. Напротив, вас уважают, благодарят и чтят от всего сердца и на все времена. Мы выражаем признательность всем, кто остается среди нас, и выражаем самую сердечную благодарность тем, кто уже ушел. Ваше служение и ваша жертва будут эхом отражаться в веках.

Принц Уэльский также возложил венок на могилу погибших в бою солдат, а в какой-то момент службы даже не сдержал эмоций и пустил слезу. Впрочем, во время разговоров с ветеранами принц вновь пришел в благоприятное расположение духа и много шутил вместе с почетными гостями.