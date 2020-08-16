Врач рассказал, защитят ли БАДы с цинком от коронавируса

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16.08.2020, 10:30, Разное

Американский врач Мэнни Альварес объяснил, могут ли от коронавируса защитить БАДы с цинком. Из-за приближения осени многие стали задумываться о профилактике различных простудных и инфекционных заболеваний, поэтому люди пытаются активно укреплять иммунитет.
Наряду с витамином С популярными являются биодобавки с цинком. Врач Мэнни Альварес рассказал, являются ли они полезными. Медик напомнил, что в настоящее время для профилактики коронавируса рекомендуется соблюдать социальное дистанцирование и часто мыть руки. БАДы с цинком были популярными и до пандемии COVID-19. Существуют официальные результаты исследований, говорящих, что они могут быть эффективными в процессе снижения общей длительности ОРВИ. Цинк способен подавлять репликацию вирусов.

В случае с COVID-19 важно понимать, что БАДы не спасут от заражения. Передозировка цинком способна вызвать потерю обоняния, тошноту и головные боли.



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