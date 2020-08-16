Врач-реабилитолог рассказал о полезных свойствах ходьбы

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16.08.2020, 10:30, Разное

Александр Шишонин, врач-реабилитолог, сообщил, что ходьба полезна для здоровья. С помощью ходьбы можно избежать не только многих болезней, но и замедлить старение.
Специалист сообщает, что ходьба является мощным лекарством от многих недугов. Она помогает излечить 26 заболеваний, включая гипертонию, атеросклероз, ишемическую болезнь и даже приобретенный порок сердца. Также ходьба предотвращает или помогает облегчить течение обструктивной болезни легких, расстройства психики, проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Чтобы быть здоровым и избавиться от заболеваний необходимо каждый день ходить от 3 до 10 километров в спокойном темпе. Доктор рекомендует ходить со скоростью 5-6 километров в час на протяжении 40 минут или часа, выбирая средний темп между прогулочным шагом и спортивной ходьбой. Также стоит помнить, что перед прогулкой необходимо размять шею, что позволит дать хороший кровоток головного мозга.
Экспертами доказано, что BDNF – фактор питания мозга начинает выделяться при долгой ходьбе и оказывает влияние на гиппокамп.

Нейротрофический фактор, вырабатывающийся при ходьбе, помогает улучшить кровоснабжение костного мозга, дыхательную функцию, работу капилляров, в мышцах производится гормон иризин, участвующий в обновлениях организма. Американские кардиохирурги доказали, что чем быстрее после кардиологического вмешательства пациент начинает ходить, тем прогнозы лучше.



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