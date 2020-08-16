 

В РФ за сутки выявили 4969 случаев коронавируса

16.08.2020, 10:16, Новости дня

Число выявленных случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось на 4 тыс. 969, общее число случаев COVID-19 в стране составило 922 тыс. 853.

За сутки в РФ полностью выздоровели 3 тыс. 557 человек, 68 скончались.

В Москве зафиксировано 688 случаев, в Санкт-Петербурге – 163, в Московской области – 154, следует из данных на портале стопкоронавирус.рф.

«За весь период зафиксировано 15 тыс. 685 летальных исходов, выздоровело 732 тыс. 968 человек», – говорится в сообщении.

Между тем, прирост числа случаев инфекции не зафиксирован в Ненецком автономном округе.

«По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 32,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 312 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 229 тыс. 888 человек», – уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки в РФ выявлен 5 тыс. 061 новый случай коронавируса, таким образом число зафиксированных случаев сократилось на 92.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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