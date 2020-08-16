СМИ опубликовали аудиозапись пыток в минском СИЗО. На ней слышны крики и удары

16.08.2020, 9:56, Новости дня

В ночь на 13 августа под стенами следственного изолятора на улице Окрестина в Минске волонтеры и родные задержанных на протестных акциях записали звуки пыток задержанных. Аудиозапись 14 августа опубликовало издание “Новая газета”.

На записи слышны крики, стоны и звуки ударов.

ВИДЕОВидео: Новая газета / YouTube

В Минске в ночь на 14 августа начали отпускать из СИЗО задержанных в ходе массовых протестов. Задержанных выпускали без вещей, телефонов, денег, все вещи остались в изоляторе. Встречавшие давали им горячий чай, еду, укутывали одеялом. Одна из задержанных рассказала, что каждую ночь в СИЗО мужчин избивали так, “что они просто выли”. Их заставляли петь гимн Беларуси и при этом били. Еще один освобожденный объяснил, что издевался над людьми ОМОН.

Ночью к СИЗО на Окрестина приехал замминистра внутренних дел Александр Барсуков. Он рассказал, что за ночь должны выпустить всех задержанных. На вопрос журналиста чиновник заявил, что “издевательств не было”.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

МИД Украины заявил, что “в целом разделяет позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов в Беларуси”, и выразил “чрезвычайную обеспокоенность” случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении митингующих и представителей СМИ.