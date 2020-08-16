На трассе Киев-Чоп перевернулся грузовик, полностью заблокировав движение

16.08.2020, 9:56, Новости дня

В воскресенье ночью, 16 августа, во Львовской области перевернулся грузовик и полностью заблокировал движение на трассе Киев-Чоп. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосдаминистрации в Facebook.

Происшествие случилось примерно в 01.20 между населенными пунктами Сколе и Коростов. Грузовой автомобиль, которым управлял житель Закарпатской области, перевернулся.

В результате аварии водителя с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и порезом руки госпитализировали. Его состояние оценивается как средней тяжести

Из-за аварии был полностью перекрыт проезд по автодороге Киев-Чоп на 657 км. Объезд перекрытого участка был организован по автодороге Сходница – Турка. С 4.00 также было организовано реверсивное движение между городом Сколе и селом Коростив.

ІНФОРМАЦІЯпро оперативну обстановку з питань надзвичайних ситуацій та про інші небезпечні події на території області… Posted by Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА on Laupäev, 15. august 2020