На трассе Киев-Чоп перевернулся грузовик, полностью заблокировав движение
16.08.2020, 9:56, Новости дня
В воскресенье ночью, 16 августа, во Львовской области перевернулся грузовик и полностью заблокировал движение на трассе Киев-Чоп. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосдаминистрации в Facebook.
Происшествие случилось примерно в 01.20 между населенными пунктами Сколе и Коростов. Грузовой автомобиль, которым управлял житель Закарпатской области, перевернулся.
В результате аварии водителя с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и порезом руки госпитализировали. Его состояние оценивается как средней тяжести
Из-за аварии был полностью перекрыт проезд по автодороге Киев-Чоп на 657 км. Объезд перекрытого участка был организован по автодороге Сходница – Турка. С 4.00 также было организовано реверсивное движение между городом Сколе и селом Коростив.
ІНФОРМАЦІЯпро оперативну обстановку з питань надзвичайних ситуацій та про інші небезпечні події на території області…
Posted by Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА on Laupäev, 15. august 2020
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