 

В Сети показали кроссовер Chery Tiggo 2 Pro без камуфляжной плёнки

16.08.2020, 9:54, Новости дня

Сегодня продемонстрировали фотографии обновленного кроссовера Chery Tiggo 2 Pro, который лишился камуфляжа.

В свою очередь, для китайского рынка автомобиль получит название Tiggo 3x Plus. Кроме того, некоторые эксперты указывают, что кроссовер выступает в качестве спецверсии к основной модели. Новинка получила объемную решетку радиатора, а также зауженную светодиодную оптику. С задней части кузова применен новый бампер и дополнительные накладки.

Вместе с тем технические параметры транспортного средства пока удерживаются в тайне от широкой публики. В салоне установили мультимедийный комплекс нового образца, а также модернизировали приборную панель, сделав ее более привлекательной и информативной.



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