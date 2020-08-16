Раскрыта дата продаж кроссовера GAC GS5 в России

16.08.2020, 9:54, Новости дня

Сегодня появились данные, что новый кроссовер GAC GS5 поступит в продажу на российском рынке 5 сентября.

Вместе с тем производитель пока не озвучивает прайс на третью модель, которая поступает на рынок РФ. Напомним, паркетник сохранил прежний 1,5-литровый бензиновый мотор с турбиной при мощности 137 л.с. Кроме того, кроссовер GAC GS5 приводится в движение шестиступенчатой автоматической трансмиссией и обладает передним приводом.

Автомобиль получил ряд современных опций, позволяющих усилить безопасность и повысить уровень комфорта для водителя и пассажиров. В салоне установили панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, а также систему предотвращения столкновений. Остальные параметры появятся после выхода в продажу.