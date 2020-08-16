Трихолог Родина объяснила выпадение волос после коронавируса

16.08.2020, 9:30, Разное

Трихолог Юлия Родина объяснила, почему после перенесения коронавируса начинают активно выпадать волосы. Этот процесс связан с тем, что инфекционное заболевание поспособствовало снижению иммунитета.

Волосы представляют собой сложную систему. Каждый из них в норме проходит три стадии: рост, покой и выпадение. В сутки человек может лишиться 100 волос. Состояние волос говорит о здоровье человека. Сухость, ломкость свидетельствуют о стрессе, нарушениях в половой, эндокринной и иммунной системах. Причиной выпадения волос служит анемия, гормональные изменения, заболевания щитовидки, наследственность.

Причину выпадения волос может установить только врач-трихолог после проведения комплексного обследования. В случае необходимости он назначит консультацию узких специалистов. Лечение включает правильную подборку шампуня, лосьона и сыворотке. Также существует методика воздействия на волосы высокочастотными импульсивными токами Дарсонваля. Это помогает расширить сосуды кожи, снять спазмы и активировать кровообращение. В клинике доктор может предложить плазмо- или мезотерапию.

Важно не забывать о витаминах. Самыми полезными для восстановления волос являются В6, В12, Е, С, В10, D. Необходимо также восстановить баланс следующих микроэлементов: сера, селен, медь, марганец, железо.